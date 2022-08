La fille d’Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, partage une vidéo hommage à “lighthouse mama”: à l’intérieur de leur lien

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Olivia Newton-John est décédée lundi à l’âge de 73 ans et on se souvient d’elle comme d’une chanteuse emblématique, d’une actrice, d’une défenseure de la recherche sur le cancer et d’une mère dévouée à sa fille unique, Chloe Lattanzi.

Mardi, l’actrice et chanteuse de 36 ans, dont le père est l’ex-mari de Newton-John, Matt Lattanzi, a partagé une touchante vidéo hommage à sa “maman phare”.

Le message comprenait des images des coulisses de l’enregistrement de leur duo “Window in the Wall”.

“Tu es ma maman phare. Mon endroit sûr. Mon cœur. Cela a été mon honneur et continue d’être mon honneur d’être ton bébé et ton meilleur ami. Tu es un ange sur terre et tous ceux que tu as touchés ont été bénis. Je Je t’aime pour toujours mon donneur de vie, mon professeur, ma maman”, a-t-elle légendé la vidéo.

Lattanzi a récemment déménagé de la ferme de cannabis qu’elle possédait avec son fiancé James Driskill à Portland, Oregon, pour revenir en Californie en juillet pour vivre avec sa mère.

“Nous avons officiellement quitté notre maison à Portland”, a-t-elle écrit sur Facebook. “Dans le camion, mon homme remorque le uhaul. Tellement hâte de retrouver ma maman ! Voici un nouveau chapitre !!!”

Lattanzi a admis qu’il était parfois difficile de grandir en tant que fille d’un artiste légendaire, mais qu’ils se protégeaient tous les deux farouchement.

“Je pense que c’est dur d’être l’enfant d’une personne sous les feux de la rampe, je comprends vraiment ça”, a-t-elle déclaré lors d’une interview à “60 Minutes” en 2016.

“Il y a un privilège, mais il y a aussi d’autres choses qui viennent avec ça.”

Lattanzi a joué dans le concours de chant MTV “Rock the Cradle” en 2008, où elle a terminé à la troisième place. Pendant le spectacle, elle se souvient avoir ressenti un sentiment de solitude en grandissant.

“J’ai passé beaucoup de temps seule dans de grandes maisons”, a-t-elle déclaré. “Ma mère a beaucoup voyagé, donc je pense que j’ai raté beaucoup de choses quand j’étais plus jeune.”

Mais il y avait encore beaucoup de bons moments pour Lattanzi alors qu’elle écrivait que son enfance était pleine de “souvenirs magiques” avec sa mère “héroïne” dans un éditorial écrit pour la Journée de la femme en 2018.

“Pour la plupart des gens, elle est Olivia Newton-John, la star, mais pour moi, elle est simplement ma mère et je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour cela.”

Lattanzi a lutté contre l’anxiété et la dépendance et s’est souvenue d’une conversation au cours de laquelle sa mère a admis qu’elle “se sentait impuissante” à aider.

“Nous en parlions juste et elle m’a dit : ‘J’ai fait tout ce que j’ai pu. Je t’ai envoyé voir tous les spécialistes, toutes les personnes que je pensais pouvoir aider'”, a écrit Lattanzi.

“Je lui ai dit : ‘Tu sais maman, tout ce dont j’avais vraiment besoin, c’était toi.’ Elle m’a regardé et a finalement réalisé le pouvoir qu’elle avait – que son amour est l’outil de guérison le plus puissant au monde.”

Elle a écrit sur la première fois “horrible” où sa mère a été diagnostiquée d’un cancer et comment elle est devenue “extrêmement protectrice” de la star de “Xanadu”.

Avec la bataille la plus récente de Newton-John, Lattanzi a déclaré que “son monde entier s’effondrait” et qu’elle était en colère contre sa mère, mais qu’elle était également inspirée par son pouvoir de pensée positive. Ils essayaient tous les deux de se protéger.

“Ce que le cancer a fait pour maman et moi, c’est de nous rappeler de profiter de chaque instant que nous pouvons pour profiter l’un de l’autre”, a-t-elle écrit. “Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, mais il ne se passe pas un jour sans que je ne sois heureuse et fière de l’appeler ma mère.”

Lorsque Lattanzi a participé à “Dancing with the Stars” en Australie en 2020, Newton-John était émue dans le public lors de l’une des performances de sa fille.

“Je suis si fière… Je suis si fière et mon cœur bat si vite, et j’essaie de ne pas pleurer”, a-t-elle dit, “Tu étais si belle, chérie. Tu as fait un travail si merveilleux. C’était juste magnifique.”

Lattanzi et sa mère ont collaboré sur le single “The Window in the Wall” en janvier 2021, une suite à leur hit de 2016 “You Have to Believe”.

“Il y a toujours quelque chose de spécial à chanter avec ma fille”, a déclaré Newton-John dans un communiqué de presse. “Non seulement elle a une voix magnifique, mais c’est une musicienne incroyable avec un instinct de chanteuse formidable.”

Lorsqu’ils ont été mis en quarantaine ensemble en Californie en raison de la pandémie de COVID-19, Newton-John a adoré le temps qu’elle a eu pour renouer avec sa fille.

“J’ai travaillé toute ma vie, et la plus longue période dont je me souvienne à la maison a été ma grossesse avec Chloé et la première ou les deux premières années de sa vie”, a déclaré Newton-John au magazine People. “Donc ça a été merveilleux de renouer avec mon bébé. Elle est ma raison d’être.”

Newton-John est décédée “paisiblement dans son ranch du sud de la Californie ce matin, entourée de sa famille et de ses amis”, a partagé sa famille lundi.

“Nous demandons à chacun de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein.”

L’interprète de “Hopelessly Devoted to You” était tout autant connue pour ses meilleurs tubes, dont “Physical” et “You’re the One That I Want”, que pour son rôle principal. aux côtés de John Travolta dans “Graisse”.

« Son inspiration curative et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que tout don soit fait en sa mémoire à la @onjfoundation », dit la famille.

“Olivia laisse dans le deuil son mari John Easterling ; sa fille Chloe Lattanzi ; sa sœur Sarah Newton-John ; son frère Toby Newton-John ; ses nièces et neveux Tottie, Fiona et Brett Goldsmith ; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall et Pierz Newton- John ; Jude Newton-Stock, Layla Lee ; Kira et Tasha Edelstein ; et Brin et Valerie Hall.”

Trois jours avant sa mort, Lattanzi a partagé une photo de sa mère et a écrit : “J’adore cette femme. Ma mère. Ma meilleure amie.”

John Travolta a partagé un hommage sincère sur Instagram à son ancienne co-vedette de “Grease”. “Ma très chère Olivia, tu as rendu toutes nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. ! Ton Danny, ton John !”

Les chansons qu’elle a chantées dans le classique américain, “Hopelessly Devoted to You”, et les duos avec Travolta, “You’re the One That I Want” et “Summer Nights”, se sont classées parmi les meilleurs succès du Billboard de l’année.

Le film, qui mettait également en vedette Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn et Michael Tucci, a été tourné avec un budget de 6 millions de dollars à Venice High School, John Marshall High School et Huntington Park High à Los Angeles. Il a ensuite rapporté plus de 396 millions de dollars dans le monde.

Newton-John s’est lancée dans le projet après avoir déjà connu le succès en tant que chanteuse et a remporté son premier des quatre Grammy Awards en 1973 avec le Meilleure chanteuse country féminine trophée pour “Laissez-moi être là”.