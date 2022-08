La fille d’Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, partage une citation émouvante sur le chagrin et l’amour

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille d’Olivia Newton John, Chloe Lattanzi, a publié une citation émouvante sur le lien entre l’amour et le chagrin alors qu’elle continue de pleurer la perte de sa mère bien-aimée.

Dimanche, deux semaines après la mort de la star de “Grease” à l’âge de 73 ans, le musicien de 36 ans s’est rendu sur Instagram pour partager des mots touchants de l’écrivain britannique Jamie Anderson.

“Le chagrin, j’ai appris, n’est vraiment que de l’amour”, lit la citation, affichée sur un fond floral.

“C’est tout l’amour que vous voulez donner, mais que vous ne pouvez pas”, a-t-il poursuivi.

“Tout cet amour non dépensé se rassemble dans les coins de vos yeux, la boule dans votre gorge et dans cette partie creuse de votre poitrine.”

“Le chagrin n’est que de l’amour sans endroit où aller”, conclut la citation. La chanteuse “Wings and a Gun” a légendé son message avec un emoji au cœur rouge.

Newton-John est décédée après une bataille de trois décennies contre le cancer du sein métastatique le 8 août à son domicile de Santa Ynez, en Californie.

Dans une publication sur Facebook, son mari John Easterling a écrit que la quadruple lauréate d’un Grammy Award était décédée paisiblement et qu’elle était entourée de sa famille et de ses amis au moment de sa mort.

L’icône de la musique décédée a partagé son enfant unique, Chloé, avec son ex-mari Matt Lattanzi, 63 ans, avec qui elle a été mariée de 1984 à 1995. La native d’Australie a épousé Easterling, 70 ans, en 2008.

Newton-John a mené une guerre très publique contre sa maladie et est devenue une ardente défenseure de la sensibilisation au cancer du sein, du dépistage précoce et de la recherche.

Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 1992 et a subi une mastectomie partielle, une chimiothérapie et une reconstruction mammaire. Le cancer de la chanteuse “Physical” est entré en rémission jusqu’en 2013, date à laquelle le cancer est revenu, se propageant à son épaule.

En 2018, l’actrice a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic l’année précédente d’un cancer du sein de stade quatre qui s’était métastasé à la base de sa colonne vertébrale.

Le 9 août, le lendemain de la mort de Newton-John, Lattanzi a rendu hommage à sa mère dans une publication émouvante sur Instagram.

Elle a mis en ligne une vidéo des coulisses dans laquelle elle et Newton-John ont été vues en train d’enregistrer leur duo de 2021 “Window in the Wall”.

La relation étroite du duo mère-fille était pleinement exposée dans les nombreux moments affectueux entre le couple présentés tout au long du clip.

“Tu es ma maman phare”, a écrit Lattanzi dans la légende touchante.

Elle a poursuivi : “Mon endroit sûr. L’espace de mon cœur. Cela a été mon honneur et continue d’être mon honneur d’être votre bébé et votre meilleur ami.”

“Tu es un ange sur terre et tout le monde touché par toi a été béni. Je t’aime pour toujours mon donneur de vie, mon professeur, ma maman.”