La fille d’Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, assiste à l’événement « Deltopia » Mopays.com

Chloé Lattanzi37 ans, était magnifique dans l’une de ses robes préférées, lors de la première de Deltopie à Los Angeles, en Californie, jeudi. La fille du défunt Olivia Newton-John, a souri et a posé sur le tapis rouge de l’événement dans la robe bustier ajustée vert olive Hervé Léger. Elle avait les cheveux lâchés et a ajouté des talons blancs à enfiler avec le look.

Le choix de mode épique de Chloé est le même qu’elle portait en 2016, lors de la première de Mort 7, auquel elle a participé avec sa mère. Elle portait des talons nude avec la robe à l’époque et avait les cheveux plus courts. Olivia était également magnifique dans un blazer noir et blanc et un pantalon noir.

La dernière sortie publique de Chloé survient après qu’elle a révélé les derniers mots d’Olivia avant sa mort à l’âge de 73 ans il y a un an. Elle était interviewée le Aujourd’hui aux côtés du veuf d’Olivia Jean Easterling, quand elle a parlé du moment déchirant. « Les derniers mots qu’elle a pu me dire étaient: » Mon rayon de soleil « , a-t-elle déclaré. La fille adorée a également déclaré que « juste avant [Olivia] a perdu sa capacité à parler, elle faisait des blagues.

Chloé, dont le père est Matt Lattanzi, a également exprimé l’immense amour qu’elle porte à Olivia. « J’aime ma mère plus que tout », a-t-elle expliqué. « C’est ma maman, tu sais ? Elle n’est pas Olivia Newton-John pour moi, mais je suis tellement contente qu’elle ait été Olivia Newton-John pour tant de gens. »

Depuis son décès, les fans d’Olivia ont montré beaucoup de soutien à Chloé, qui est son enfant unique, et au reste de sa famille, et Chloé voulait que le public sache que cela n’était pas passé inaperçu. «C’était en fait un radeau de sauvetage. Cela a ressemblé à un gros câlin de l’univers », a-t-elle poursuivi en racontant Aujourd’hui. « Et je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui nous ont tendu la main et ont étendu leur cœur et leur connexion. »