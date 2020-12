La fille de Heid Klum, Leni, a présenté ses références de mannequin sur la couverture de Vogue.

La jeune femme de 16 ans – son nom complet est Helene Boshoven Samuel – a fait équipe avec sa mère top model, 47 ans, pour créer une tempête pour l’édition allemande de la publication de mode.

Prouvant qu’elle est prête à suivre les traces de sa mère, Leni respire la confiance en regardant l’objectif de la caméra dans la capture pendant que sa mère plante un baiser sur sa joue.

La paire de beautés génétiquement bénies peut être vue arborant une coupe surdimensionnée dans un clin d'œil accrocheur.







(Image: Images GC)



Heidi porte une veste de costume fuschia et un pantalon large bleu tandis que Leni enfile le contraire dans un blazer de couleur cobalt et des pantalons rose vif.

La fière parent Heidi – qui partage Leni avec l’ex Flavio Briatore – s’est rendue jeudi sur Instagram pour partager à quel point elle était heureuse de poser avec sa future reine des podiums.

Elle a expliqué que Leni était en train de tracer son propre chemin et a partagé qu’elle se montrait vraiment elle-même même si c’était peut-être difficile de grandir avec une mère célèbre.

Son message, rédigé en allemand traduit en anglais, disait: « Je suis si fier de vous. Et pas parce que vous avez choisi cette voie. Je sais que peu importe la voie que vous emprunterez, ce sera la vôtre.

«Tu sais toujours exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu n’es pas un mini-moi. Et je suis heureux pour toi que tu puisses maintenant montrer qui tu es.

«Je sais qu'être ma fille n'est pas toujours facile. Vous n'avez jamais eu l'occasion de grandir« normalement ».







(Image: Instagram)



« Mais qu’est-ce qui est normal? Grandir avec trois papas différents ne le sera probablement pas non plus, mais tu as le talent pour tirer le meilleur parti de tout. Et je dirais: rien de tout cela ne vous a fait de mal – au contraire: vous êtes un moi -Jeune femme confiante qui se bat pour ses objectifs. «

Heidi a poursuivi: « Et encore plus important: vous êtes une personne vraiment formidable avec votre cœur au bon endroit.

«J’espère que peu importe où vous êtes, vous portez toujours ce que je vous ai donné au cours des 16 dernières années. Pour les grandes décisions de la vie, mais aussi pour les tout petits.

«Et même si souvent vous ne voulez pas entendre les conseils avisés de votre mère, en voici un autre: ne faites jamais quelque chose que vous ne voulez pas faire et écoutez toujours votre instinct.

« Je suis sûr qu’un moment passionnant vous attend. Vogue est le meilleur moyen de démarrer la carrière dont vous rêvez. Et même si c’est un peu difficile pour moi de vous laisser aller dans ce monde, je ferai toujours tout pour que tu sois heureuse et que tes rêves deviennent réalité. Je suis fière d’être ta maman! «