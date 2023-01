La fille d’Evil Presley, Lisa Marie, décède d’une crise cardiaque à l’âge de 54 ans; mère Priscilla est dévastée

Dans une tournure tragique des événements, Priscille Presley et Elvis Presleyla fille de Lisa Marie Presley décédé il y a quelques heures. La chanteuse et compositrice aurait été transportée d’urgence à l’hôpital de Calabasas, Los Angeles, où elle réside. Lisa Marie Presley aurait subi un arrêt cardiaque à son domicile, après quoi elle a été transportée à l’hôpital. Après que l’auteur-compositeur-interprète ait été transporté à l’hôpital, sa mère Priscilla s’est précipitée pour être à ses côtés. Hélas, sa fille est décédée. Elle avait 54 ans. Lisa Marie Presley était la fille unique d’Elvis Presley et de Priscilla.

La disparition de Lisa Marie Presley laisse tout le monde sous le choc

Selon un rapport de TMZ, c’est la gouvernante de Lisa Marie Presley qui l’a trouvée dans un état inconscient dans sa chambre. L’ex-mari de Lisa, Danny Keough, venait de rentrer avec leurs enfants. Il a pratiqué la RCR sur Lisa Marie Presley jusqu’à l’arrivée des secours. Danny et Lisa Marie Presley se sont mariés de 1988 à 1994. Malgré leur divorce, ils sont restés proches. Selon le rapport, ils vivaient ensemble depuis un certain temps maintenant. Hollywood News regorge de Lisa Marie et des mises à jour sur sa vie.

Priscilla Presley est dévastée ; dernière apparition de Lisa Marie Presley

Priscilla Presley a publié une déclaration annonçant le décès de sa fille. Elle a dit que Lisa était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante. Priscilla a demandé la confidentialité alors qu’elle fait face à cet événement tragique le plus tragique de sa vie. Selon un autre rapport de TMZ, Priscilla Presley et toute la famille sont sous le choc et dévastés par la disparition de Lisa Marie Presley. Priscilla Presley et Lisa Marie Presley ont récemment été vues en train de soutenir Austin Butler aux Golden Globes 2023, qui jouait Elvis Presley dans Elvis. Austin a remporté le prix du meilleur acteur.

Lisa Marie Presley laisse dans le deuil ses trois enfants, Riley Keough et ses sœurs jumelles Harper et Finley Lockwood. Lisa Marie a également eu un fils, Benjamin Keough, décédé par suicide en 2020. Lisa Marie Presley s’est mariée quatre fois. Elle a d’abord épousé Danny Keough et a demandé le divorce en 1994. Moins d’un mois après le divorce, elle a épousé Michael Jackson. Leur relation a duré 2 ans. Elle a ensuite épousé Nicholas Cage. Elle a épousé Michael Lockwood et a demandé le divorce en 2016.