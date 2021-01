Eva mendes a pris du recul par rapport aux médias sociaux, et tout cela à cause d’un commentaire d’elle et de son partenaire Ryan Goslingla fille de.

L’actrice, qui partage ses filles Esmeralda, 6 et Amada, 4 ans, avec elle Place au-delà des pins co-star, a partagé un message du compte Twitter @LatinxParenting sur elle Instagram. Le message encourage les parents à permettre à leurs enfants de les appeler parce que «les enfants peuvent être si férocement alignés avec leur valeur qu’ils ne prendront rien de moins que le respect qu’ils méritent».

Le message continue: « Ils ne prendront aucun BS. Pas même de vous. Félicitations, vous avez élevé un enfant autonome. »

Eva, apparemment, liée au tweet. Elle a écrit dans la légende: « Merci à @latinxparenting pour ce rappel important. Je n’ai pas posté ces derniers temps parce que mon petit m’a dit que j’étais trop au téléphone. »

le Attelage La star a ajouté: « Je pourrais dire qu’elle le prenait personnellement. Et elle est une enfant, bien sûr qu’elle le prendrait personnellement. Ils prennent les choses personnellement à moins que nous ne fassions tout notre possible pour leur faire comprendre que ce n’est pas personnel. »