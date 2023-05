La fille des légendes de la télévision accueille des caméras chez elle pour une émission télévisée sur le fait d’être maman

VOUS pourriez vous attendre à ce que Chloe Madeley ait suivi avec ferveur les traces de ses parents, les légendes de la télé de jour Richard Madeley et Judy Finnigan.

Mais à part un passage sur Dancing on Ice en 2011, lorsqu’elle a pris la troisième place, elle n’a fait que se frotter aux projecteurs – jusqu’à présent.

Un initié a déclaré: « Chloé est naturelle à la télévision et elle et James ensemble sont très amusants »[/caption]

Je peux révéler que Chloé a décroché sa propre émission de téléréalité ITVBe retraçant sa vie de nouvelle maman après avoir accueilli sa fille Bodhi en août dernier.

Le tournage de la série en quatre parties est en cours, avec des caméras qui suivent Chloé et son mari, le champion de rugby devenu expert James Haskell, alors qu’ils se familiarisent avec le fait d’être parents pour la première fois.

Un initié de la télévision a déclaré: « Chloé est naturelle à la télévision et elle et James ensemble sont très amusants.

« En plus de toutes les épreuves et tribulations de la parentalité, attendez-vous à ce que Chloé s’ouvre sur sa santé mentale et partage son voyage post-partum vers la remise en forme afin qu’elle puisse poursuivre sa carrière d’entraîneur personnel, tandis que James jongle avec la vie sur la route avec son travail de punditry et podcasts.

« Bien sûr, tout le monde espère que Richard et Judy figureront également en tant que grands-parents solidaires. »

La série encore sans titre est l’une des nombreuses nouvelles commandes de réalité pour ITVX alors que la chaîne explore de nouveaux talents.

Il s’agit notamment de Giovanna Fletcher dans Made In Italy et de Kelsey, la veuve du chanteur de The Wanted, Tom Parker, avec sa série émouvante Life After Tom.

La source a ajouté: «James est aimé depuis son passage dans I’m A Celebrity en 2019 et on pense que le couple plaira à un public légèrement différent des spin-offs parentaux de Towie déjà sur ITVBe, comme Ferne McCann, Billie Faiers et Georgia Kousoulou et Tommy Mallet.

« Atterrir à la fois Chloé et James est une véritable prise pour ITV, mais l’intention est que l’accent soit mis sur Chloé pour convenir au public à prédominance féminine d’ITVBe. »

Je suis sûr qu’ils ne s’opposeront pas à l’apparition occasionnelle du beau James.

L’abeille de Rowan n’a laissé aucun bourdonnement

Netflix dit qu’il n’a pas de plans pour une deuxième série de Man Vs Bee de Rowan Atkinson[/caption]

ROWAN Atkinson semble avoir un échec rare entre les mains avec sa série comique très médiatisée Man Vs Bee.

Netflix dit qu’il n’a pas l’intention d’une deuxième série pour suivre les dix épisodes de l’été dernier.

Dans ce document, la star de Blackadder et Mr Bean, Rowan, jouait Trevor, un gardien de maison qui détruit une maison chic alors qu’il tente de la débarrasser d’un bourdon.

Mais il a suscité des critiques mitigées de la part des critiques et même Rowan a admis qu’il n’était pas entièrement satisfait de l’émission.

Il a déclaré lors du lancement de la comédie: « Quoi que je fasse, et cela inclut Man Vs Bee, je pense toujours que je peux le faire mieux.

« C’est une chose stressante de penser presque toujours qu’il y a quelque chose de mieux là-bas. »

Au cours de son premier mois, la série a été visionnée pendant 25,4 millions d’heures – faible par rapport au détenteur du record de Netflix Stranger Things, dont la quatrième série a été visionnée pendant 1,35 milliard d’heures au cours de la même période.

Toutes les bonnes choses Le hit western de KEVIN Costner, Yellowstone, se terminera avec sa cinquième saison en novembre. Mais la saga – décrite comme un Dallas moderne suivant deux familles d’éleveurs du Montana – se poursuivra à travers une suite. Paramount + a déclaré que le nouveau spin-off sera diffusé en décembre, juste après la conclusion de Yellowstone.

Mary est championne de la charité

La maison de Mary Killen et Giles Wood de Gogglebox est remplie de bibelots de magasin de charité[/caption]

Le cottage du Wiltshire du couple chic de Gogglebox, Mary Killen et Giles Wood, regorge de bibelots de charité plutôt que d’antiquités coûteuses – du moins c’est ce que Mary laisse croire à Giles.

Elle a déclaré: « Rien ne me rend plus heureuse que . . . une visite des magasins de charité locaux.

« Pourtant, toutes mes découvertes passionnantes sont invariablement décriées par Giles. « Nous avons déjà assez de désordre », grogne-t-il. »

Dans leur nouveau livre Country Life, elle ajoute : « C’est une autre histoire quand j’ai acquis un peu de luxe – mais seulement si j’y ai collé un autocollant disant « Shaw Ridge Charity Shop £2 ».

« Je conserve toujours les autocollants des magasins caritatifs afin de pouvoir les réappliquer sur de nouveaux achats si nécessaire. »

Le gourou de l’économie d’argent, Martin Lewis, serait fier.

Les choses frappent les duffers

Les showrunners Matt et Ross Duffer ont révélé qu’ils avaient reporté la production de la nouvelle série de Stranger Things[/caption]

Les FANS du drame de science-fiction Netflix Stranger Things devront attendre plus longtemps pour la cinquième et dernière saison à cause des grèves des scénaristes aux États-Unis.

Les showrunners Matt et Ross Duffer ont révélé qu’ils avaient reporté la production.

Aucune nouvelle date de début n’a été fixée, même s’il est dit que les scripts sont terminés.

Dans un post sur Twitter, les frères Matt et Ross ont déclaré aux fans : « L’écriture ne s’arrête pas lorsque le tournage commence.

« Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec notre incroyable distribution et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève.

«Nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail.

« Jusqu’à ce moment-là – encore et encore. »