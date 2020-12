Une militante connue sous le nom de « Ink Girl » qui a dégradé une affiche du président Xi Jinping il y a deux ans à Shanghai a été autorisée à contacter son père après avoir protesté sur les réseaux sociaux contre la surveillance intrusive à laquelle elle est soumise.

Dong Yaoqiong, 31 ans, a posté lundi une vidéo sur Twitter depuis son domicile dans la province du Hunan, affirmant qu’elle était « au bord de l’effondrement » en raison des restrictions auxquelles elle était soumise.

C’était la première fois que la femme de 31 ans parlait publiquement de sa situation depuis qu’elle se diffusait en direct en jetant de l’encre noire sur une affiche de Xi en juillet 2018, affirmant qu’elle s’opposait à sa « dictature autoritaire ».

Obtenez les dernières informations et analyses de notre newsletter Global Impact sur les grandes histoires en provenance de Chine.

Dong a été admise à deux reprises dans un établissement psychiatrique contre son gré depuis l’incident, selon sa famille. Ses parents sont séparés et elle vit maintenant avec sa mère.

Dong Yaoqiong s’est diffusée en direct en jetant de l’encre noire sur une affiche de Xi Jinping en 2018, affirmant qu’elle s’opposait à sa « dictature autoritaire ». Photo: Twitter alt = Dong Yaoqiong s’est diffusée en direct en jetant de l’encre noire sur une affiche de Xi Jinping en 2018, affirmant qu’elle s’opposait à sa « dictature autoritaire ». Photo: Twitter

Son père, Dong Jianbiao, a été empêché par les autorités de contacter sa fille pour des raisons de « stabilité sociale ». Il a précédemment demandé que cette restriction soit levée et a également cherché à faire prendre conscience de son sort.

S’exprimant par téléphone, l’homme de 53 ans a déclaré qu’il avait échappé à un accident minier avec des blessures mineures dimanche, mais 13 autres sont restés emprisonnés sous terre après l’effondrement de la mine de charbon privée dans laquelle ils travaillaient à Leiyang, dans la province du Hunan.

Il a déclaré que sa fille avait été autorisée à l’appeler par téléphone lundi soir.

Dong Yaoqiong a confirmé qu’elle avait posté la vidéo sur Twitter et a déclaré qu’elle était « en sécurité pour le moment » mais qu’elle n’était pas autorisée à parler aux médias.

L’histoire continue

Dans la vidéo, elle dit qu’une de ses amies lui a parlé de l’effondrement de la mine mais qu’elle n’avait pas été autorisée à contacter son père.

Une amie qui a demandé l’anonymat a déclaré que la police de la sécurité nationale s’était rendue mardi à Dong Yaoqiong et que la plupart de ses tweets avaient été supprimés dans l’après-midi.

Mais sa vidéo de deux minutes avait déjà été largement diffusée sur les plateformes de médias sociaux dont Twitter, qui est bloqué en Chine.

Elle dit dans la vidéo qu’elle a été libérée de l’établissement psychiatrique en été et affectée à un travail de bureau dans un bureau du gouvernement du comté.

«J’ai maintenant décidé de parler sur Twitter parce que je ne les crains plus, même s’ils m’enferment à nouveau à l’hôpital … même si cela signifie être enfermé pour toujours», dit Dong.

Elle insiste dans la vidéo sur le fait qu’elle n’est pas malade mentale et dit qu’elle n’a plus la liberté de choisir son travail ou ses amis.

« Ils ne menacent ni ne terrorisent [me] mais ils me privent essentiellement de tout contact humain, y compris avec mon père », dit-elle.« Je ne veux plus vivre comme ça. C’est faire ou mourir – je ne peux plus continuer sous une surveillance aussi stressante et je suis au bord de l’effondrement. «

Dong Jianbiao a déclaré qu’il n’avait pas vu sa fille depuis février.

«J’ai été placé sous surveillance et j’ai reçu des avertissements verbaux de la police locale chaque fois que j’essayais de la contacter», a-t-il déclaré. « Ma fille est saine d’esprit. Je l’admire pour avoir le courage de parler et de lutter pour ses droits. »

Il a déclaré que Dong Yaoqiong avait été envoyée à l’établissement psychiatrique de Zhuzhou, Hunan après avoir dégradé l’affiche en juillet 2018, et qu’elle y était restée jusqu’à la fin de 2019. Elle a été admise une deuxième fois en mai de cette année pendant environ un mois. , il a dit.

La militante Ou Biaofeng, basée au Hunan, qui a suivi le cas de Dong, était convaincue qu’elle était saine d’esprit.

« Dong est un exemple classique des conséquences de la résistance publique », a déclaré Ou. « C’est une rare rebelle. »

Leo Lan, consultant en recherche et en plaidoyer auprès des défenseurs des droits humains chinois, a déclaré que le bien-être de Dong était préoccupant depuis sa disparition après la manifestation de 2018.

« Il n’est pas rare que des dissidents chinois soient admis dans des établissements psychiatriques contre leur volonté, ce qui aboutit souvent à discréditer leur plaidoyer politique en tant que » problèmes mentaux « », a déclaré Lan.

« Cela dissuade toute la communauté chinoise des droits de l’homme de s’exprimer. »

Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le reportage vocal le plus fiable sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer l’application SCMP ou visiter le Facebook et Twitter pages. Copyright © 2020 South China Morning Post Publishers Ltd.Tous droits réservés.

Copyright (c) 2020. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.