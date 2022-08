La fille d’Eminem, Hailie Jade, porte un double denim à Lollapalooza – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jean méchant ! La fille d’Eminem Hailie Jade Mathers était prêt à s’amuser en assistant au festival de musique Lollapalooza à Chicago ce week-end. La fille de 26 ans du rappeur Eminem avait l’air tellement stylé en portant un double look denim pour le «dernier jour» des concerts.

Plus à propos Hailie Scott Mathers

Hailie, mannequin et influenceuse des médias sociaux, était l’image d’une All-American girl dans son look de blue jeans, qu’elle a montré dans un rapide selfie vidéo sur son histoire Instagram. Affichant ses épaules toniques et un soupçon de décolleté, la native de Detroit arborait un haut en jean sans bretelles avec des détails en forme de corset et un bas pointu qui révélait également un peu de peau sur ses hanches. En dessous, elle portait un pantalon délavé à l’acide avec plusieurs poches zippées sur les jambes.

Comme toujours, elle avait une peau éclatante et des sourcils parfaitement arqués. La fashionista, qu’Em partage avec sa première femme Kim Scotta amplifié le look avec ses accessoires, enfilant un sac clouté et un délicat collier à breloques tout en plaçant une paire de lunettes de soleil miroir sur le dessus de sa tête.

Kim Scott Mathers : découvrez les photos de l’ex-femme d’Eminem

Hailie avait certainement l’air prête à partir, notant que c’était le “dernier jour” du festival au bas de son message. Ce fut sûrement un week-end chargé pour la belle diplômée de l’Université du Michigan. La gamme Lolla de cette année est incluse Doja Cat, Dua Lipa, Charli XCX, Machine Gun Kelly, Metallica, Green Day, Willow Smith, Tinasheet plus.

Hailie a également été très occupée ces derniers temps. La mignonne du Midwest a récemment montré son partenariat avec Puma dans un selfie miroir sexy. Mettant son physique fabuleux en valeur, le modèle a secoué un petit haut court blanc à une épaule avec une paire de shorts de motard taille haute et des baskets rouges. Elle a jeté ses cheveux bruns brillants sur ses épaules et a ajouté une légende impertinente qui disait: «Jamais trop occupée pour montrer mes chaussures», ainsi qu’un emoji au cœur rouge, des baskets et une horloge. Une étiquette pour Puma Women et leur devise #ForAllTime ont terminé le pot.