La fille d’Eminem, Hailie Jade, porte un bikini taille haute sur une photo de vacances rétro

Hailie Jade montre sa fabuleuse silhouette dans un récent cliché Instagram, célébrant des vacances ensoleillées dans un adorable maillot de bain !

Hailie Jade manque les jours les plus ensoleillés de ses récentes vacances à la plage. La jeune femme de 26 ans s’est rendue sur son Instagram le 27 janvier pour partager une photo « #tbt » d’elle-même lors de sa dernière escapade. « [N]Pas même 1 semaine complète de retour dans le froid et je souhaite déjà être de retour dans ce paradis », a-t-elle légendé la photo. Sur la photo, elle portait un haut de bikini à imprimé zèbre et un bas noir taille haute, associant le look à un joli chapeau de soleil beige clair.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Hailie Jade (@hailiejade)

Tout en revenant à faire face aux températures froides, Hailie a des souvenirs Instagram plus ensoleillés sur lesquels réfléchir. Elle s’est également rendue sur la plate-forme de médias sociaux le 18 janvier pour partager des vacances tropicales dans les coulisses, arborant également un adorable maillot de bain dans ce message. L’influenceuse portait un haut de bikini à imprimé zèbre et un bas de bikini noir alors qu’elle trempait la moitié inférieure de son corps dans la piscine. Elle avait également un verre plein d’une boisson délicieuse, avec ses cheveux parfaitement coiffés et en cascade dans son dos.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Hailie Jade (@hailiejade)

« Est-ce que cette piscine rend mes fesses grosses », a légendé Hailie sur la photo, accompagnée de quelques emojis rieurs. Elle a complété son look de plage avec une paire de lunettes de soleil alors qu’elle profitait des rayons du soleil, profitant du ciel bleu clair. La piscine, qui semblait être à l’arrière d’une maison, n’était qu’à quelques centimètres de la plage, montrant le sable au loin menant à l’océan bleu vif.

Hailie est pour la plupart très privée, elle ne lui a donc pas laissé plus de 2 millions de followers savoir exactement où elle était en vacances ou avec qui elle était. Cependant, elle a partagé quelques clichés supplémentaires sur son histoire Instagram, montrant une vidéo des vagues se brisant sur la plage et un gros plan de sa boisson avec la plage en arrière-plan.