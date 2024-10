La fille d’Eminem, Hailie, est enceinte, révèle un nouveau clip vidéo

Eminem la fille de Hailie Jade Scott est enceinte… et son célèbre père vient d’annoncer sa grossesse dans un nouveau clip.

Le rappeur vient de sortir le clip de « Temporary » – et dans une scène, Eminem et Hailie sont assis sur un escalier sous un porche lorsqu’elle lui tend un maillot personnalisé des Lions de Détroit… qui dit « Grand-père » au dos. .

Hailie donne également à son père une échographie du fœtus… et il la tend vers la caméra avec un air surpris sur le visage.

Une source connaissant la situation confirme que Hailie est bien enceinte… et ce n’est pas qu’un simple coup pour le clip.

On ne sait pas où en est Hailie, et idem pour le sexe du bébé… mais Hailie vient de se marier en mai pour Evan McClintock .

Le clip contient une tonne d’images de Hailie grandissant au fil des années… et Eminem inclut même une partie de son mariage, où il est très émotif.

« Temporary » est tiré du dernier album d’Em, « The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) »… et le nom de Slim Shady a laissé tomber Hailie dans d’innombrables chansons tout au long de sa carrière.