Alaina Marie Scott et son nouveau mari, Matt Moeller. Image via (alainamarescott)/Instagram

Eminem a trois filles : Alaina, Hailie et Stevie Scott.

Sa fille aînée, Alaina, a récemment noué le nœud avec son partenaire de longue date, Matt Moeller.

Le mariage a eu lieu à Detroit, dans le Michigan, et sa noce portait des robes noires.

En écoutant la musique d’Eminem, vous ne connaissez peut-être qu’un seul de ses enfants, sa fille, Hailie Jade Scott, car c’est celle sur laquelle il rappe le plus.

Cependant, beaucoup seraient surpris que le rappeur primé emblématique ait trois enfants avec son ex-femme, Kim Scott. Outre Hailie, 27 ans, ils partagent également des filles, Alaina et Stevie.

Lors d’une cérémonie à Detroit, Alaina a récemment noué le lien avec son petit ami de longue date, Matt Moeller.

Prendre à Instagram, la jeune mariée a partagé une série de photos de ses noces qu’elle a sous-titrées, « Le 9 juin 2023, tout simplement l’un des meilleurs jours de ma vie. Dans cette vie et dans la prochaine, mon âme trouvera toujours la vôtre. » L’une des images montrait la mariée et le marié s’embrassant sur un toit et dans un ascenseur. Il y a aussi une autre image montrant le couple dansant et une autre du cortège nuptial, de la famille et des amis. La mariée portait une robe de mariée de style sirène avec des manches transparentes, plusieurs niveaux et une longue traîne.

La femme de 30 ans a également associé sa robe de mariée à un diadème et à un voile dramatique. Son mari actuel, Matt, portait une veste de smoking avec un nœud papillon noir. Ses frères et sœurs et sa fête de mariage étaient tous en robes et costumes noirs, et il semble que le thème était «noir et blanc». Alaina a également posté une vidéo montrant son alliance alors qu’elle se préparait pour sa journée spéciale. La vidéo passe à un clip d’Alaina et de son mari Matt habillés pour le mariage, partageant un baiser, le sous-titrant « Love, Mr & Mrs Moeller ».

