La fille d’Elvis Presley, Lisa Marie Presley, dit que le biopic « évoque un tel traumatisme générationnel dans le bon sens »

La fille unique d’Elvis Presley, Lisa Marie Presley, a quelques réflexions sur le prochain biopic axé sur le défunt chanteur.

La femme de 54 ans s’est assise aux côtés de sa fille Riley Keough pour une émission spéciale, « Exclusively Elvis: A Special Edition of 20/20 », qui a été diffusée mardi soir. Le duo mère-fille a réfléchi au prochain film de Baz Luhrmann « Elvis », qui met en vedette Austin Butler dans le rôle du père de Lisa Marie et du grand-père de Keough.

« C’était tellement émouvant [experience] », a déclaré Lisa Marie dans la rare interview. « Comme Riley l’a dit, cela évoque simplement un tel traumatisme générationnel dans le bon sens.

« Et Riley, cinq minutes plus tard, était déjà comme, ‘J’ai fini.’ Elle pleurait déjà et je pleurais. »

Keough, une actrice et cinéaste, a déclaré que l’histoire était « vraiment intense ».

« En tant que film, c’est juste un film exceptionnel », a déclaré le joueur de 33 ans.

Leurs réflexions sont survenues quelques jours après que « Good Morning America » ​​a diffusé une interview avec la mère de Lisa Marie, Priscilla Presley. L’ex-femme de la star décédée a été rejointe par Olivia DeJonge, qui l’interprète dans le film.

« Je suis assis là à regarder ce film et je me dis : ‘Mon Dieu, j’aimerais qu’il puisse voir ça' », a déclaré l’homme de 77 ans. « C’était la perfection. »

Le duo a ensuite parlé d’un moment du film où Priscilla demande à Presley de se faire soigner pour sa « dépendance à la drogue ».

Priscilla a déclaré que la scène avait ramené des « souvenirs ».

« Cela devenait de plus en plus effrayant au fil du temps où il était comme, se rebeller », a expliqué Priscilla.

Elle a ensuite fait l’éloge de la performance de Butler dans le rôle de Presley, décédé en 1977 à l’âge de 42 ans.

« Austin était tout simplement incroyable », a déclaré Priscilla. « Pendant que je le regardais, en fait, je me disais, ‘Wow, c’est un film qui [Elvis] aurait vraiment adoré. Montrer qui il était, ce pour quoi il luttait, quels étaient ses rêves. »

Priscilla a déclaré que même s’il était « étrange » de voir quelqu’un la représenter, elle était satisfaite de la performance de DeJonge.

« Je suis si heureuse qu’elle ait été sensible et qu’elle ait été attentionnée et qu’elle ait été un peu forte avec lui aussi, et vous savez, je pense qu’elle a fait du très bon travail », a déclaré Priscilla. « J’ai été agréablement surpris. »

Butler, 30 ans, s’est avéré être le favori improbable pour décrocher le rôle de Presley sur des noms plus établis comme Harry Styles, Miles Teller et Ansel Elgort.

Lorsque « Elvis » sortira dans les salles vendredi, il ressuscitera l’une des figures les plus emblématiques de la musique américaine dans le film le plus grand et le plus éblouissant à avoir jamais tenté de capturer le roi du rock ‘n’ roll. Et cela propulsera Butler, un natif du comté d’Orange, en Californie, surtout connu pour avoir joué Tex Watson dans « Il était une fois … à Hollywood » de Quentin Tarantino, sur une scène beaucoup plus grande.

« Tout cela ressemble un peu à ce rêve merveilleux », a déclaré Butler le lendemain de la première du film au Festival de Cannes. « Je dois prendre quelques instants pour respirer profondément et dire : ‘C’est la vraie vie.' »

Les critiques ont été largement positives pour « Elvis », mais elles ont été élogieuses pour Butler. L’acteur a déclaré qu’il avait consacré deux ans de sa vie au film, faisant des recherches obsessionnelles sur Presley et se transformant progressivement en lui. Butler passait par des routines quotidiennes en se demandant comment Presley les faisait. À la fin du film, Butler a eu du mal à lâcher prise.

« Soudain, c’était moi qui me brossais les dents, maintenant c’est moi qui faisais ces choses banales. C’était une véritable crise existentielle quand j’ai fini », a déclaré Butler. « Le lendemain matin, je me suis réveillé et je ne pouvais plus marcher. J’ai cru que mon appendice avait éclaté. C’était la douleur la plus atroce dans mon estomac, alors ils m’ont emmené aux urgences. C’est fou comme votre corps peut tenir pour la durée de faire quelque chose. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.