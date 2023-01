La fille d’Elvis, Lisa Marie Presley, décède à 54 ans — RT Games & Culture

L’auteure-compositrice-interprète Lisa Marie Presley, fille et enfant unique d’Elvis Presley, est décédée jeudi à l’âge de 54 ans. La nouvelle est venue après que Presley a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi une urgence médicale.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, Priscilla Presley, la mère de Lisa Marie Presley, a déclaré dans un communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.”

Lisa Marie Presley a assisté aux Golden Globes mardi, où Austin Butler a remporté un prix pour avoir joué son père dans le biopic de 2022 “Elvis”. Elle a été hospitalisée deux jours plus tard depuis son domicile de Calabasas, en Californie, selon sa mère.

Craig Little, porte-parole des pompiers du comté, a déclaré aux journalistes que les ambulanciers répondaient à un appel concernant une femme en arrêt cardiaque complet.

Presley est né en 1968 à Memphis, Tennessee. Suivant les traces de son père, elle enregistre trois albums rock, dont le premier, intitulé “To Whom It May Concern”, est sorti en 2003.

LIRE LA SUITE:

Dis-graceland: l’ancienne maison d’Elvis Presley ciblée par des graffitis BLM, générant un débat féroce en ligne (PHOTOS)

Elle était mariée au musicien Danny Keough, à la pop star Michael Jackson, à l’acteur Nicolas Cage et au producteur de musique Michael Lockwood. Presley est apparu dans le clip de Jackson pour “You Are Not Alone” lorsqu’ils se sont mariés.

Presley a eu quatre enfants, dont l’actrice Riley Keough. Son fils Benjamin Keough s’est suicidé à l’âge de 27 ans en 2020.

De nombreuses célébrités ont présenté leurs condoléances à la famille Presley. L’acteur Tom Hanks, qui a joué dans le film “Elvis”, et sa femme, l’actrice Rita Wilson, ont appelé la mort de Presley “choquant.”

“Tom et moi avions passé du temps avec la famille pendant la tournée promotionnelle du film Elvis. Lisa Marie était si honnête et directe, vulnérable, dans un état d’anticipation du film », Hanks et Wilson ont écrit.