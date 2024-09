La fille d’Elon Musk qualifie son père d’« incel » après un post sur Taylor Swift

La fille d’Elon Musk, Vivian Wilson, a critiqué son père après qu’il ait proposé de donner un enfant à Taylor Swift suite au soutien de la pop star à Kamala Harris pour la présidence.

« Le moment n’aurait pas pu être meilleur pour Taylor Swift de soutenir Kamala Harris. J’ai hâte de voir les Swifties aux urnes ! Votez bleu », a déclaré la jeune femme de 20 ans, qui a fait son coming out en 2022. écrit sur les fils d’Instagram Mercredi avant d’aborder l’étrange post X du PDG de Tesla.

« En plus, oui, j’ai vu le tweet. Les absurdités odieuses des incels sont en fait des absurdités odieuses des incels », a-t-elle déclaré. ajouté dans un deuxième post de Threads.

La fille d’Elon Musk, Vivian Wilson, a traîné son père après qu’il ait proposé de donner un enfant à Taylor Swift. Vivian Jenna Wilson/TikTok

Wilson a félicité Swift pour avoir soutenu Kamala Harris pour la présidence dans un message publié sur Threads mercredi. FilmMagic

Elle a ensuite critiqué le PDG de Tesla pour son message X visant la pop star. Images GC

« Incel » est un terme désignant un homme constamment en ligne et hostile envers les femmes qui le trouvent peu attirant.

Wilson a déclaré qu’elle n’avait pas grand-chose d’autre à ajouter sur le sujet, si ce n’est qu’elle a qualifié les propos de Musk d’« odieux ».

« C’est évident, et si vous ne le voyez pas, vous faites partie du problème », a-t-elle poursuivi. « Je voudrais juste dire à mon public : ne laissez pas les gens vous parler comme ça. C’est dégoûtant, dévalorisant et incroyablement sexiste. Vous méritez mieux. »

« Les absurdités odieuses des incels sont en fait des absurdités odieuses des incels », a écrit Wilson à propos de son père mercredi. Vivian Jenna Wilson/TikTok

Elle a qualifié les propos d’Elon Musk d’« odieux ». Vivian Jenna Wilson/TikTok

Bien que Wilson ait clairement indiqué qu’elle ne souhaitait aucune association avec le fondateur de SpaceX, elle a estimé qu’il était important de s’exprimer sur le sujet.

« Je ne suis pas vraiment une grande fan de ce sujet. Je suis une personne à part entière avec mon propre nom après tout. Cependant, j’ai le sentiment que cela devait être dit, même si c’est incroyablement évident. Bravo », a-t-elle conclu.

Musk, qui a eu 12 enfants, partage Wilson avec son ex-femme Justine Wilson.

Swift a affiché son soutien à Harris mardi après le débat ABC du vice-président contre l’ancien président Donald Trump. Getty Images pour MTV

La chanteuse a signé son message « Childless Cat Lady ». Images GC

L’investisseur milliardaire, âgé de 53 ans, a fait face à des réactions négatives plus tôt mercredi pour avoir apparemment proposé de mettre enceinte Swift, 34 ans, après que la chanteuse de « Fortnight » a publié une longue déclaration sur Instagram soutenant Harris, 59 ans, dans la course présidentielle de 2024.

« Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024 », a écrit la lauréate d’un Grammy à côté d’une photo d’elle avec son chat Benjamin Button quelques minutes seulement après le discours du vice-président démocrate. Un débat contre le candidat républicain et ancien président Donald Trump diffusé sur ABC Mardi.

Swift a signé sa lettre avec insolence en se qualifiant de « Dame aux chats sans enfants », faisant référence au commentaire récemment refait surface du candidat républicain à la vice-présidence JD Vance selon lequel les États-Unis étaient dirigés par « une bande de dames aux chats sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu’elles ont faits et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi ».

Musk a répondu à Swift en écrivant sur X : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie. » SYSPEO/SIPA/Shutterstock

Plusieurs internautes l’ont qualifié de « flippant » et « bizarre » en réponse aux commentaires. SYSPEO/SIPA/Shutterstock

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Musk a pris sur lui de répondre à Swift d’une manière que plusieurs internautes ont jugée « effrayante » et « bizarre ».

« Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie », a-t-il écrit sur sa plateforme X tôt mercredi.

L’homme d’affaires a exprimé ouvertement son soutien à Trump, 78 ans, ainsi que ses opinions anti-trans.

Musk partage Wilson avec son ex-femme Justine Wilson. Justine Musk

Il est père de 12 enfants. AP

En juillet, Musk a affirmé dans une interview que sa fille, Vivian, dont il était séparé, avait été « tuée par le virus de l’esprit éveillé » et qu’il avait été « trompé » en autorisant son changement de sexe par voie médicale.

En juin 2022, Vivian a déposé une requête auprès d’un tribunal californien pour changer de nom et de sexe, demandant à prendre le nom de famille de sa mère.

L’adolescente de l’époque a déclaré dans son dossier qu’elle « ne vit plus avec ou ne souhaite plus avoir de lien de parenté avec [her] père biologique de quelque manière que ce soit.