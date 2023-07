Une vedette étonnante parle de son passage dans une série de compétitions de téléréalité basée sur la renommée et de son père infâme.

Shayne Murphyla fille d’Eddie Murphy, était la dernière candidate expulsée d’ABC Réclamer la renommée.

Comme indiqué précédemmentRevendication de gloire, animé par Kevin et Frankie Jonas, s’articule autour d’un groupe de candidats avec des parents célèbres qui se disputent un prix de 100 000 $. Les concurrents sont mis au défi de garder secrets leurs parents célèbres tout en essayant de deviner qui sont les membres de la famille de leurs co-stars, tout en étant séquestrés dans une maison sans accès à Internet et aux médias sociaux.

Pour Shayne, son voyage s’est terminé tôt après que plusieurs de ses colocataires aient déchiffré des indices sur son célèbre parent qui a joué dans Saturday Night Live, Venant en Amérique, et a joué le personnage, Buckwheat. En fin de compte, c’est son ami Cole avec qui elle a été vue en train de se lier tout au long de la saison qui l’a envoyée faire ses valises. Cette décision a choqué les médias sociaux et les colocataires de Shayne.

Ci-dessous, Shayne raconte à BOSSIP son élimination choquante et la réaction de son célèbre père en la voyant à la télé-réalité.

Nous avons vu ce qui s’est passé lors de l’épisode de lundi et les gens avaient beaucoup à dire sur les réseaux sociaux. Comment a-t-il vu les réactions des fans à ce qui s’est passé?

Honnêtement, je suis juste soulagé que tout soit fini. Je ne savais pas comment ça allait se passer. J’ai juste beaucoup de fierté et d’ego, donc je n’avais pas hâte de me voir partir à la télé mais, ça en fait partie.

C’était une énorme tournure de l’intrigue parce que votre petit ami à la maison, votre mari, votre partenaire câlin Cole…

Ouais, ne l’appelle pas comme ça. Mon collègue concurrent…

Nous l’appellerons votre collègue concurrent. Qu’est-ce qui t’est passé par la tête quand il a appelé ton nom et a ensuite deviné correctement que ton père était Eddie Murphy ?

J’étais fou. J’ai l’impression d’avoir compris d’où il venait parce que je savais que j’étais le coup sûr dans la maison, mais j’essayais juste d’espérer qu’il ne le ferait pas [eliminate me]. Je savais aussi que je n’irais pas plus loin. Donc à chaque élimination, honnêtement, j’étais très nerveux. C’était donc beaucoup plus loin que ce à quoi je m’attendais. Ce n’était pas complètement inattendu.

Regrettez-vous de l’avoir choisi comme devineur ?

Honnêtement, nous aurions probablement dû partir avec Hugo et donner les informations d’Hugo Cole. Cela aurait probablement été la décision la plus intelligente, mais j’essayais de penser un peu plus loin et je pensais que Cole pourrait être quelqu’un avec qui je pourrais travailler, donc je ne voulais tout simplement pas l’abandonner si rapidement. Il aurait probablement été plus intelligent de le faire.

Qu’est-ce que votre père pensait de votre présence dans la série ? Il avait un si doux message pour toi après ton élimination, a-t-il regardé ?

Il était très investi. Il regardait en temps réel et il appréciait vraiment le spectacle. Nous sommes juste allés à Hawaï et nous avons tous, je pense le troisième épisode ensemble. On a fait une sorte de watch party dans sa chambre, comme toute la famille. Il s’amuse avec tout le monde.

Les gens sur Twitter ont parlé de vous et de Monay et de ce duo dynamique que vous aviez tous les deux.

Que pensez-vous des gens qui essaient de vous faire rompre dans la maison parce qu’ils ont l’impression que vous êtes tous les deux trop puissants ?

Je pense que parfois deux femmes noires fortes qui se rencontrent peuvent être intimidantes. Je ne pense pas que nous faisions quelque chose que quelqu’un d’autre de la maison ne faisait pas, mais pour une raison quelconque, cela nous a plus marqué. Donc, ils ont finalement voulu nous faire sortir à cause de cela.

Quelle était votre stratégie pour jouer à ce jeu ? À un moment donné, vous étiez certes en train de gribouiller dans votre livre, mais en entrant dans le jeu, quel était votre processus de réflexion ?

En y entrant, j’avais l’intention de passer sous le radar le plus longtemps possible simplement parce que j’aime regarder beaucoup d’émissions de compétition, comme Big Brother et The Challenge. Et j’ai l’impression que les gens qui vont habituellement dans ces émissions sont super chauds et essaient d’en faire trop trop tôt, ce sont généralement les gens qui sont éliminés en premier.

Donc j’essayais juste d’entrer et de me détendre et d’apprendre à connaître tout le monde parce que j’ai l’impression qu’être social est une très grande partie de ce jeu. Mais Travis, il s’est avéré qu’il avait choisi mon indice en premier et cela a juste gâché mon jeu. C’était inattendu, alors oui, il a certainement gâché mon gameplay.

Selon vous, qui joue le mieux le jeu ? Qui est le plus stratégique dans la maison ?