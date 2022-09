La fille de Wager à Chengalpet remporte le titre de “Miss Tamil Nadu” et souhaite gagner “Miss India”

Une fille de 20 ans de parents à salaire journalier originaire du district de Chengalpet au Tamil Nadu avait remporté le titre de «Miss Tamil Nadu» détenu par les Forever Star India Awards. La femme Rakshaya est la fille de Manohar, un ouvrier du bâtiment du quartier Thirukalukundram du district de Chengalpet. En tant que passion d’enfance, Rakshaya s’est préparée en prenant des emplois à temps partiel après avoir terminé ses cours universitaires dans le but de gagner le concours de beauté.

En 2018, elle participe et remporte le programme ‘Mono Acting’, alors qu’elle est récompensée par le gouvernement en étant emmenée en Malaisie. La femme a ensuite été choisie pour participer au concours de beauté au niveau du district organisé par les Forever Star India Awards en février de cette année.

Suite à cela, le concours national, auquel tous les États auraient participé, s’est tenu à Jaipur du 18 au 21 septembre, tandis que les participants venaient de toute l’Inde. Pendant ce temps, Rakshaya a battu le record et a été nommée “Miss Tamil Nadu” dans cet événement.

De plus, 750 participants – gagnants et coureurs – ont été choisis dans chaque État pour participer à la finale. Parallèlement, ces toppers participeront au concours “Miss India” qui se tiendra en décembre de cette année. ‘Miss Tamil Nadu’ Rakshaya exprime apparemment sa confiance qu’elle remportera la couronne de ‘Miss India’.

Par la suite, les parents de Rakshaya ont déclaré: «Notre fille avait une passion pour le sport dès son plus jeune âge et cela l’a fait progressivement mûrir et a commencé à travailler comme animatrice d’émission au départ car ils l’avaient soutenue dans cette tâche. Certains ont aidé à l’éducation de Rakshaya quand nous vivions dans la pauvreté, ont-ils dit. De plus, ils ont affirmé qu’en raison de sa persévérance, elle a maintenant été nommée “Miss Tamil Nadu”.

