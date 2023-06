La fille de Vikram Bhatt, Krishna Bhatt, se mariera à cette date

Krishna Bhatt et son beau Vedant Sarda se sont fiancés en décembre 2022.

Krishna Bhatt, fille du cinéaste de Bollywood Vikram Bhatt, est sur le point de se marier avec le beau Vedant Sarda le 11 juin.

S’adressant à ETimes, Krishna Bhatt a confirmé la nouvelle en disant: «Nous avions décidé que nous nous marierions en juin et, par chance, le film (1920: Horrors Of The Heart) sortira également en juin. Donc, comme dit papa, j’ai deux mariages en même temps. L’un avec l’amour de ma vie et l’autre avec mon public.

Krishna s’est fiancé à Vedant en décembre 2022. Partageant des aperçus de la cérémonie de fiançailles, Vikram a écrit sur son compte Instagram : « Fiancé pour se marier !! Et puis je l’ai donnée. Dans les mots du #fiddlerontheroof –

Est-ce la petite fille que j’ai portée

Est-ce le petit garçon qui joue ?

Je ne me souviens pas d’avoir vieilli

Quand l’ont-ils fait ?

Quand est-elle devenue une beauté

Quand est-il devenu si grand ?

N’était-ce pas hier quand ils étaient petits ?

Lever du soleil

Lever du soleil

S’écoulent rapidement les jours

Les semis se transforment du jour au lendemain en tournesols

Floraison alors même que nous regardons

Lever du soleil

Lever du soleil

Voler rapidement les années

Une saison après l’autre

Couché de bonheur et de larmes.













Bien que la future mariée n’ait pas révélé le lieu du mariage, elle aurait déclaré que ce serait un vrai mariage car elle est une grande fan des traditions. Leur mariage aura probablement lieu à Mumbai.

Pendant ce temps, révélant comment et quand elle a rencontré Vedant, Krishna a déclaré que le couple s’était rencontré il y a un an et que c’était le coup de foudre. Elle a dit: « Notre premier anniversaire est le jour de notre mariage. »

Elle a également ajouté que depuis qu’ils se sont rencontrés, ils savaient qu’ils finiraient ensemble.

Réalisateur de Krishna Bhatt : ‘1920 : Horreurs du cœur’

Krishna Bhatt n’a pas une mais deux raisons de célébrer la sortie de son projet de réalisation «1920: Horrors Of The Heart» le 23 juin. Financé par Vikram Bhatt, le scénario du film a été écrit par Mahesh Bhatt. Le cinquième film de la série 1920 mettra en vedette Avika Gor et Rahul Dev dans les rôles principaux.

En parlant de l’équipe technique, les chansons et la musique de fond ont été fournies par Puneet Dixit. Prakash Kutty et Kuldeep Mehan font partie de l’équipe en tant que directeur de la photographie et monteur. respectivement.

L’histoire tourne autour d’une fille qui entre dans un monde de ténèbres pour se venger. Cependant, elle finit par devenir la victime de sa propre vengeance.