La fille de Vikram Bhatt, Krishna Bhatt, se fiance avec son beau Vedant Sarda, les photos deviennent virales

Krishna Bhatt, la fille du réalisateur de Bollywood Vikram Bhatt, s’est récemment fiancée à son beau Vedant Sarda. Le cinéaste est allé sur Instagram et a publié d’adorables photos des fiançailles de sa fille.

“Fiancés pour se marier !! Et puis je l’ai donnée – dans les mots du #fiddlerontheroof “Est-ce la petite fille que j’ai portée … Est-ce le petit garçon en train de jouer? Je ne me souviens pas d’avoir vieilli. Quand ont-ils? Quand est-ce qu’elle a être une beauté..Quand est-il devenu si grand ? N’était-ce pas hier quand ils étaient petits ? Lever du soleil, coucher du soleil..Lever du soleil, coucher du soleil… Les jours coulent rapidement..Les semis se transforment du jour au lendemain en tournesols..Floraison même pendant que nous regardons… Lever du soleil, coucher du soleil… Lever du soleil, coucher du soleil Voler rapidement les années Une saison après l’autre Laiden avec bonheur et larmes », a posté Vikram Bhatt.





Krishna, aussi, a laissé tomber des photos de sa cérémonie. Les images montraient le couple souriant et donnant différentes poses pour la caméra. Pour l’événement, Krishna portait des vêtements et des bijoux ethniques jaunes et blancs tandis que Vedant a opté pour une tenue blanche.





“Une romance de mousson qui a abouti à des fiançailles hivernales. J’ai hâte de voir une éternité d’été”, a-t-elle écrit. Les souhaits de félicitations affluent pour Krishna et son fiancé depuis qu’ils ont partagé la bonne nouvelle. “Incroyable !!! Beaucoup d’amour et que Dieu vous bénisse”, a commenté l’acteur Rahul Dev.

“Wow, félicitations”, a commenté l’acteur Simple Kaul. La fille de Vikram, Krishna, est également cinéaste. Il est la fille de Vikram et de son ex-femme, Aditi Bhatt. Vikram et Aditi ont divorcé en 1998.

Plus tôt, le réalisateur Vikram Bhatt a rédigé un poème afin d’avouer son amour pour sa femme Shwetambari Soni à l’occasion de son anniversaire. Il a écrit : “Tu m’as bouleversé et tu m’as montré ce qu’était la vie. Toi seul, le seul qui m’a volé mon cœur, je veux faire tout ce que je peux juste pour te montrer, te faire comprendre. Toi seul, le un seul qui a volé mon cœur. Joyeux anniversaire mon amour. @shwetaambari.soni.”

Lire|La fille du cinéaste Vikram Bhatt, Krishna Bhatt, réagit à son mariage secret avec le conservateur d’art Shwetambari Soni

Dans une interview avec Mid-Day, Vikram a révélé que son mariage était une cérémonie privée à son domicile. Selon le réalisateur, ils avaient initialement prévu un grand mariage. Il a dit : “Même mes amis n’ont pas pu venir. Nous avions d’abord pensé à avoir un [grand] mariage, mais la pandémie [played spoilsport].” (Avec les entrées de l’ANI)