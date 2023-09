La fille de Vijay Antony se suicide : les créateurs de Leo reportent la révélation de l’affiche ; le producteur Shoba Chandrasekhar rend visite

Meera, la fille de Vijay Antony, s’est suicidée hier. Elle n’avait que 16 ans. Il semble que la jeune fille luttait contre la dépression depuis un certain temps et suivait un traitement pour cela. L’incident s’est produit en pleine nuit. Il semble que le corps de la jeune fille ait été découvert par l’aide ménagère à 3 heures du matin dans leur résidence d’Alwarpet. Vijay Antony et sa famille l’ont transportée d’urgence à l’hôpital, mais elle a été déclarée morte à son arrivée. C’est extrêmement dévastateur, car il a perdu son père par suicide alors qu’il n’avait que sept ans. L’ensemble de l’industrie cinématographique tamoule a le cœur brisé par ce qui est arrivé à son collègue.

Les créateurs de Leo, Seven Screen Studio, ont reporté le lancement de l’affiche du film qui était censé avoir lieu hier. Cela viendra aujourd’hui dans la soirée. La mère de Thalapathy Vijay, Sobha Chandrasekhar, qui vit près de la résidence de Vijay Antony, a été la première à s’y précipiter. On l’a vue pleurer en sortant. Le producteur de Léo a également rendu visite à la famille endeuillée. Lokesh Kanagaraj s’est adressé à X et a écrit : « Le cœur brisé d’apprendre la nouvelle de votre perte, frère @vijayantony… Plus de force pour vous et votre famille pour surmonter cette perte. »

Meera était une élève de 12ème dans une école populaire. L’ensemble du secteur est sous le choc. Cela fait terriblement mal étant donné que Vijay Antony a toujours parlé de santé mentale et de l’importance de l’empathie pour toute personne confrontée à une crise de santé mentale. Il avait déclaré que les parents ne devraient pas faire pression sur leurs enfants et leur laisser de l’espace. Les fans sont bouleversés et se demandent ce qui a pu pousser l’enfant étant donné qu’elle avait un parent compréhensif. Il semblerait qu’une enquête ait été ouverte par la police.

#Leo Producteur de film @7screenstudio Lalitkumar visité #VijayAntonyLa résidence de pour présenter ses condoléances ? pic.twitter.com/0KvAL1YPWY Ro Ro er (@PeaceBrwVJ) 19 septembre 2023

Silambarasan, AL Vijay, Karthi, Karthik Subbaraj, Parthiban, Mysskin et bien d’autres se sont précipités pour présenter leurs condoléances à la famille en ce moment de chagrin. La plupart d’entre eux avaient du mal à retenir leurs larmes.