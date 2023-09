La fille de Vijay Antony se suicide : Anirudh Ravichander, Jayam Ravi, Lokesh Kanagaraj et d’autres présentent leurs condoléances aux personnes endeuillées

L’acteur et compositeur de musique Vijay Antony a perdu sa fille, Meera, par suicide. Son enfant n’avait que 16 ans. La nouvelle a été un choc pour toute la fraternité. Le corps de la jeune fille a été retrouvé pendu au ventilateur électrique de la chambre à 3 heures du matin. L’aide ménagère l’a découvert. Ils l’ont transportée d’urgence à l’hôpital le plus proche, mais elle a été déclarée morte à son arrivée. Cela s’est produit dans la résidence d’Alwarpet. Vijay Antony est connu pour son travail dans des films comme Naan. Il semblerait que la jeune fille souffrait de dépression. Des célébrités de l’industrie tamoule lui ont présenté leurs condoléances.

De nombreuses célébrités se sont présentées pour présenter leurs condoléances pour cette tragédie dévastatrice dans la vie de Vijay Antony. Le père de l’acteur et compositeur s’est suicidé alors qu’il n’avait que sept ans. C’est effectivement navrant. Jetez un œil aux tweets des célébrités pour Vijay Antony…

Le cœur va à @vijayantony et sa famille en cette période tragique et difficile. Plus de puissance et de force pour vous.

Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) 19 septembre 2023