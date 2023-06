La fille de Treat Williams s’exprime après l’accident de moto mortel de l’acteur : « Une douleur que je n’ai jamais ressentie »

La fille de Treat Williams, Ellie, s’exprime après la mort de son père dans un accident de moto lundi.

Ellie a profité de son histoire Instagram pour partager plusieurs publications sur son défunt père, y compris une photo de retour de ses parents avec un message émotionnel.

« C’est une douleur que je n’ai jamais ressentie. Je suis complètement anéantie », a écrit Ellie mardi. « Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages et gardé notre famille dans vos cœurs pendant ce terrible chagrin. »

Elle a également partagé une photo d’une veste avec le nom de son père brodé dessus et un instantané de leur arrière-cour dans le Vermont avec un simple « Nous sommes à la maison, papa ».

TRAITEZ WILLIAMS, ACTEUR DE « BLUE BLOODS », MORT À 71 ANS SUITE À UNE COLLISION DE VÉHICULES DANS LE VERMONT

Le Police de l’État du Vermont a confirmé le décès dans un communiqué lundi soir, affirmant que Williams voyageait le long de Morse Hill Road vers 16 h 53 lorsque sa moto n’a pas pu éviter un SUV Honda et que les deux véhicules sont entrés en collision.

« La police de l’État du Vermont enquête sur un accident entre un SUV et une moto lundi après-midi 12 juin 2023, dans le Dorset, au cours duquel le conducteur de la moto a subi des blessures mortelles », indique le communiqué. « Le motocycliste est identifié comme étant Richard Treat Williams, 71 ans, de Centre de Manchester, Vermont. »

Selon la police, l’accident s’est produit sur la route 30 du Vermont, juste au nord de Morse Hill Road, lorsqu’un Honda Element 2008 en direction du sud a tenté de se transformer en parking.

Selon la police, Williams n’a pas pu éviter le véhicule venant en sens inverse et a été éjecté de sa moto, souffrant de blessures graves.

Il a ensuite été transporté par avion au centre médical d’Albany à Albany, New York, où il a été déclaré mort.

Selon le magazine People, le lieutenant Steven Coote de la police de l’État du Vermont est retourné mardi sur le site de l’accident et l’a dit aux journalistes.

« Il n’y a pas encore eu de décision formelle » quant à la responsabilité de l’accident, a déclaré Coote.

« Nous analysons toujours certaines des données recueillies par les enquêteurs pour déterminer l’opérateur fautif. »

Coote, le commandant de la station de la caserne de Shaftsbury, a déclaré mercredi à Fox News Digital que l’accident était « une enquête active en cours sur l’accident » avec plus d’informations à venir.

Ellie a présenté son père sur ses plateformes de médias sociaux dans le passé. En avril, Ellie a posté une série d’images avec Treat de leur voyage père-fille aux Universal Studios de Los Angeles.

« Papa et moi sommes allés dans le monde sorcier », a écrit Ellie en légende du message.

Treat a répondu dans les commentaires : « On s’est tellement bien amusés ! » avec un emoji coeur rouge.

La longue carrière cinématographique et télévisuelle de l’acteur a commencé en 1975 avec ses débuts au cinéma dans « Deadly Hero ».

Sa carrière de plusieurs décennies comprenait des rôles dans la série télévisée « Heartland » de 2007 et « Chesapeake Shores » de 2016 à 2022. Ses films comprenaient « 127 Hours », « The Congressman » et « 12 Mighty Orphans ».

Il a récemment joué le rôle de Lenny Ross dans le drame policier populaire « Blue Bloods ».

