La fille de Travis Barker, Alabama, alimente les rumeurs que Kourtney Kardashian est enceinte alors qu’elle les félicite dans un message cryptique

La fille de TRAVIS Barker, Alabama, a alimenté les rumeurs selon lesquelles Kourtney Kardashian pourrait être enceinte de leur enfant.

Le jeune de 15 ans a partagé une photo de Travis, 45 et Kourtney, 42 ans, se tenant la main et rayonnante en marchant dans le couloir d’un hôtel sur ses histoires Instagram.

Instagram

La fille de Travis Barker, Alabama, a alimenté les rumeurs selon lesquelles Kourtney Kardashian pourrait être enceinte de ce message cryptique[/caption]

L’Alabama a ajouté la légende cryptique, « Tellement heureux pour vous les gars », ainsi que deux emojis de cœur et deux emojis de visage qui pleure.

KUWTK La star Kourtney a ajouté à la spéculation en partageant à nouveau la publication de l’adolescente sur ses propres histoires Instagram et en répondant avec sa propre émoticône de cœur.

La photo a été initialement partagée par Travis sur Instagram lundi pendant le voyage du couple à Las Vegas.

Kourtney avait posté des clichés similaires d’eux en train de rire et de se tenir la main qu’elle a légendé: « Que se passe-t-il à Vegas. »

Instagram

Kourtney a ajouté à la spéculation en la republiant avec un emoji de cœur[/caption]

Instagram

Alabama, 15 ans, est le deuxième enfant de Travis avec son ex-femme Shanna Moakler[/caption]

Le message énigmatique de l’Alabama intervient au milieu de semaines de spéculations selon lesquelles Kourtney et Travis – qui sont devenus officiels en février – attendent leur premier enfant ensemble.

Les rumeurs se sont intensifiées lorsque Kourtney vêtements de sport plus amples au cours d’une récent voyage à Disneyland avec son beau rockeur et leurs enfants.

Auparavant, les fans notaient plus d’indices que la star de télé-réalité pourrait être enceinte.

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a posté une photo de son repas de sushi végétarien, écrivant : « Je n’ai pas mangé de viande ou de poisson depuis 7 mois et je me sens bien. »

Getty Images – Getty

Kourtney a déclenché des rumeurs en portant un haut ample à Disneyland[/caption]

Instagram

Elle n’a pas mangé de poisson cru depuis des « mois »[/caption]

Il est conseillé aux femmes d’arrêter de manger du poisson cru pendant la grossesse, car cela peut exposer le bébé aux bactéries, au mercure et à d’autres parasites.

Kourtney aussi a posté une photo de sa boisson non alcoolisée où elle sirotait de l’eau dans un verre à martini.

Les rumeurs ne se sont pas refroidies du tout, car les fans ont ensuite affirmé qu’ils repéré un baby bump dans une vidéo avec le batteur Blink-182.

« Oh, elle est enceinte », a noté une personne, tandis que l’une d’elles a répondu: « Je pensais que j’étais la seule à penser cela jusqu’à ce que je voie ce commentaire. »





Un troisième a écrit : Je suis sûr qu’elle ne l’est pas mais au premier coup d’œil de cette vidéo j’ai pensé la même chose pour être honnête… »

Kourtney partage ses trois enfants Mason, 11 ans, Penelope, huit ans, et Reign, six ans, avec son ex Scott Disick.

Travis, quant à lui, a deux enfants – Alabama et Landon, 17 ans – avec son ex-femme Shanna Moakler.