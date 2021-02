La fille de Tom Cruise et Nicole Kidman partage un selfie rare après avoir dit que son père l’avait sauvée

La fille de Tom Cruise et Nicole Kidman s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un selfie rare avec ses abonnés.

Isabella Kidman Cruise est rarement vue sous les projecteurs après avoir dévié la vie très publique que mènent ses parents.

L’artiste Bella, 28 ans, publie généralement des photos de ses superbes œuvres d’art sur Instagram.

Mais elle a récemment offert à ses fans une rare photo d’elle-même.

Elle est magnifique dans le claquement noir et blanc qui la voit debout sur une plate-forme de train couverte de neige, enveloppée au chaud dans un manteau d’hiver, un chapeau et une écharpe.

Elle l’a légendé: « Même visage, nouveaux tirages maintenant disponibles sur la boutique »

Un fan lui a dit: « BEAU FACE !!!! »







Alors qu’un autre a commenté: « Ravi de te voir Bella »

Un troisième écrit: « et un si joli visage c’est »

Bella a été adoptée par Tom et Nicole en 1992 alors qu’ils étaient mariés, et son jeune frère Connor, 26 ans, a également été adopté par le couple A-list trois ans plus tard.

Elle a récemment raconté comment son célèbre père l’avait sauvée de ses problèmes.







Elle était apparue dans une publicité marketing pour créditer l’Église de Scientologie d’avoir fourni la pièce manquante dans sa vie.

Bella a suivi une formation approfondie pour devenir auditeur.

Et elle a dit qu’elle «se noyait dans des problèmes» avant de se qualifier pour le rôle dans un courriel partagé avec des scientologues basés à Londres avant d’être partagé sur le blog The Underground Bunker.

Elle a écrit: « Il s’est avéré que c’était exactement ce dont j’avais besoin. J’ai traîné les tests et les corrections, j’ai juste réussi le forage et j’ai finalement commencé mon aventure d’audit, et wow, je n’étais pas préparée.







« C’est ce que je cherchais. La pièce manquante. »

L’artiste, qui vit à Croydon, a remercié son père et sa tante, Cass Mapother, ainsi que divers membres de l’église pour l’avoir aidée à résoudre ses problèmes pendant sa formation.

Elle a continué: « Merci à mon père pour tout. À Cass. À Tash. J’aurais été noyée dans mes propres problèmes si vous n’aviez pas été là pour me souper ou me faire passer les préliminaires. »