Tom Brady a été surclassé lors de son propre moment spécial à la fin du Super Bowl LV, mais il ne semblait définitivement pas s’en soucier.

Le quart-arrière légendaire a remporté son septième championnat de la NFL, un record, le dimanche 7 février alors qu’il menait les outsiders de Tampa Bay Buccaneers à une surprenante victoire 31-9 Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City au Raymond James Stadium.

Par la suite, Tom a été honoré de son cinquième titre de MVP du Super Bowl en carrière pour sa performance de trois touchés, mais c’était sa fille de 8 ans. Vivian qui était la véritable star de la célébration d’après-match.

CBS diffusé métrage de la fille clairement exaltée sautant de haut en bas sur scène pendant la Vince Lombardi Remise du trophée, et parfois elle attrapait des confettis sur la scène et les lançait à ses frères. Tom et sa femme Gisele Bundchen partagent Vivian et son fils de 11 ans Benjamin, et Tom partage son fils de 13 ans Jack avec ex Bridget Moynahan.