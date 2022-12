La fille de Tobey Maguire le rejoint pour la première de “Babylon” Mopays.com

Voir la galerie





Soirée rendez-vous papa et fille ! Tobey Maguire a amené sa fille Rubis à la première de son nouveau film Babylone le jeudi 15 décembre. Pleasantville star, 47 ans, et sa fille, 16 ans, ont foulé ensemble le tapis rouge à Los Angeles. Le duo père-fille portait des tenues noires pour l’événement spécial ensemble.

Tobey a opté pour un costume noir classique pour l’occasion. Alors que de nombreux publics peuvent être familiers avec le rasé de près Gatsby le magnifique star, il avait du chaume pour l’occasion. Sa fille ressemble tellement à sa maman Jennifer Meyer, 45 ans, qui est un créateur de bijoux renommé. Ruby a porté une mini-robe noire avec des bottes assorties. Elle portait également une veste en cuir rouge avec une capuche en fourrure, alors qu’elle posait avec son père pour quelques photos.

Tobey joue dans Babylone aux côtés de Brad Pitt, Margot Robbie, et bien d’autres acteurs de premier plan. Il est également l’un des producteurs exécutifs du film, qui relate le changement à Hollywood des films muets aux films avec son. Le film marque le troisième rôle de Tobey au cours des huit dernières années, et son deuxième où il apparaît à l’écran. Tobey a joué dans le 2014 Bobby Fisher biopic Sacrifice de pion, mais depuis lors, il n’est apparu que dans quelques projets. Il a prêté sa voix à la comédie animée Le bébé patron en 2017, et il a repris son rôle de Spider-Man, aux côtés de ses collègues Spideys Tom Holland et Andrew Garfield, pour le multi-verset couvrant Spider-Man : Pas de retour à la maison en 2021.

Ruby est l’aînée des deux enfants de Tobey, qu’il partage avec son ex-femme Jennifer. Elle est née peu de temps après que les deux se soient mariés en 2007. L’ancien couple partage également un fils plus jeune Otis, 13, né en 2009. Après neuf ans de mariage, Tobey et Jennifer ont annoncé qu’ils se séparaient en 2016. “Après beaucoup d’introspection et de réflexion, nous avons pris la décision de nous séparer en couple”, ont-ils déclaré dans un communiqué à Personnes à l’époque. “En tant que parents dévoués, notre première priorité reste d’élever nos enfants avec un amour, un respect et une amitié durables.”

Malgré la scission, il est clair que le Biscuit de mer star et Jennifer sont toujours des coparents amicaux et solides. On l’a vu emmener son ex-femme et leurs enfants dîner pour célébrer la fête des mères en mai.

Babylone sortira en salles le 23 décembre.

