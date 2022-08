La fille de Sushmita Sen, Renee Sen, laisse tomber des photos de famille INVISIBLES avec Rajeev Sen, Charu Asopa pour l’anniversaire de sa grand-mère

La fille de Sushmita Sen, Renee Sen, a écrit une note sincère souhaitant à sa grand-mère Subhra Sen le 71e anniversaire de cette dernière le mardi 9 août. Elle a également partagé des photos de famille inédites mettant en vedette sa mère, le frère de Sushmita, Rajeev Sen, et son ex-épouse Charu Asopa, leur fille Ziana. et d’autres membres de la famille.

Renee a appelé sa grand-mère « la meilleure grand-mère de tous les temps » et a partagé que la famille l’appelait « Nanna » en partageant les photos, elle a écrit : « Joyyyy anniversaire à la meilleure grand-mère de tous les temps que nous appelons tous Nanna. Tu es forte, gentille, pardonner et avoir le plus grand cœur ! Nous sommes tous tellement chanceux de vous avoir dans nos vies et j’espère que cette année sera magique pour vous. Je prie pour que vous restiez toujours en bonne santé et heureux et que vous continuiez à explorer le monde à votre manière ! Dugga Dugga ( emoji coeur rouge) Ziana, Alisah, Aaliyah, Maa, Maasi, Taata, Charu Mami, Raja Mama, Nanu et je vous aime le plus.”





Pendant ce temps, l’ex-petit ami de Sushmita Sen, Rohman Shawl, était également présent à la fête d’anniversaire de Subhra Sen. Pendant les célébrations, l’actrice de Main Hoon Na est allée en direct sur Instagram. En remarquant que Rohman faisait partie de la fête de famille, les fans ont commencé à se demander car Sushmita sort maintenant avec Lalit Modi, le fondateur et premier président de la Premier League indienne.

Rohman a été vu en train d’interagir avec les filles de Sushamita dans le court clip. Cependant, dès qu’il a réalisé qu’il était dans le cadre, il s’est éloigné tranquillement et s’est tenu là où il n’était pas visible dans le cadre. Les filles de Sushmita, Renee Sen, Alisah Sen et d’autres membres de la famille faisaient également partie de sa session en direct.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Sushmita a annoncé la troisième saison de son émission dramatique policière Aarya le mois dernier. Le spectacle Disney+ Hotstar a été créé par Ram Madhvani.