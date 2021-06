La fille de Sushmita Sen, Renee Sen, fait l’éloge de Shah Rukh Khan et dit qu’il vous fait vous sentir «important»

La fille de Sushmita Sen, Renee Sen qui a récemment fait ses débuts dans un court métrage, ‘Suttabaazi’ a reçu des critiques positives du public et des critiques. Le film a été présenté sur le site Web du Bandra Film Festival.

Dans une interview avec ETimes, Renee a félicité la mégastar pour son attitude terre-à-terre et sa gentillesse et sa politesse. Elle l’a également comparé à sa mère. Parlant des personnes qu’elle admire, à part sa mère, elle a déclaré : « Je n’idolâtre pas vraiment les gens à cause de leurs films, mais pour ce qu’ils sont vraiment dans la vraie vie. J’aime Shah Rukh Khan monsieur. Il vous fait sentir vraiment important. C’est comme s’il n’y avait personne dans la pièce à part vous. Il a une aura très forte mais il est si gentil et poli. Je ne suis pas partial, mais je pense que ma mère a aussi une qualité similaire. Le meilleur, c’est qu’il n’a pas changé cette qualité ».

En développant davantage, l’actrice en herbe a également ajouté: « A part lui, j’admire et j’aime Priyanka Chopra madame. Elle est si indépendante et forte. J’admire vraiment à quel point elle domine globalement et pourtant si chaleureuse. Je pense que j’ai beaucoup de chance d’avoir rencontré ces gens ».

Interrogée sur sa carrière et sa relation avec sa mère, elle a répondu : « Le parcours de ma mère est très différent du mien. Elle peut toujours partager ses expériences mais en fin de compte, c’est ma décision de faire avancer les choses. le pour et le contre et ce sera toujours ma décision. J’ai été à la place de ma mère mais je n’y suis pas restée longtemps. Faire face à la caméra n’est pas facile. Il y a tellement de choses dont il faut s’occuper. J’ai réalisé que Vouloir être acteur et le devenir sont des choses totalement différentes. Vous pouvez passer une très mauvaise journée, mais vous ne pouvez pas laisser cela transparaître dans votre travail. J’ai vraiment appris beaucoup de choses. Comme tout le monde. profession, il faut travailler très dur. Surtout pour les rêves que j’ai pour moi-même, ça va demander beaucoup de travail.

Le court métrage de Renee, ‘Suttabaazi’ est également sorti sur Disney+ Hotstar. Il a été réalisé par Kabeer Khurana. Dans le film, Renee a joué une adolescente rebelle qui reste coincée à la maison avec ses parents conservateurs pendant le verrouillage de Covid-19.