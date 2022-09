La fille de Sushmita Sen, Renee, gagne Internet après avoir étreint la nounou de la fille de Charu Asopa, Ziana

La fille de Sushmita Sen, Renee Sen, a conquis les internautes grâce à son geste simple mais gracieux. La fille aînée de Sushmita a eu 23 ans le 4 septembre et la belle-soeur de l’actrice Charu Asopa est arrivée chez elle avec sa fille Ziana pour fêter l’anniversaire de Renee.

Charu a mis en ligne son vlog de toute la célébration intitulé Happy bday Renee sur YouTube. Dans la vidéo, dans un premier temps, nous voyons le masti de Ziana et Rajeev. Plus tard, Charu est arrivée chez Sen avec Ziana et sa nounou. Dès que Charu est arrivée, elle a souhaité l’anniversaire de la fille, et cette dernière était ravissante dans la tenue de Sushmita. Renee a gracieusement accueilli Charu et a embrassé l’actrice. Ensuite, la nounou de Ziana s’est levée avec Ziana pour lui souhaiter, avec une poignée de main. Renée lui serra la main puis la serra également dans ses bras. Ce geste a séduit les internautes, et ils en deviennent gaga.

Regardez le vlog ici







Les internautes ont remarqué que Renee n’avait pas d’air, et elle a accueilli la nounou de Ziana avec la même chaleur et générosité. Un internaute a écrit : “Sush, vos enfants sont incroyables. Je vous aime les gars, la façon dont elle a dit qu’elle t’aime à Charu et a serré le gardien dans ses bras montre à quel point vous appartenez à une famille humble et aimante. Joyeux anniversaire Renée, tu es la plus chanceuse.” De nombreux internautes ont noté que Sush a été une mère formidable et a enseigné de grandes valeurs à Renee. “Tellement heureuse que la famille soit réunie. C’est super de voir Renee étreindre l’aide ménagère. Ça montre l’incroyable éducation”, a écrit un internaute. Un autre utilisateur a écrit : “La façon dont Renee a étreint la gardienne de Ziana montre son éducation… très humble… Tout comme Sush… J’adore votre vlog qui inclut toute votre famille.”

Même Sushmita Sen a célébré l’anniversaire de Renee et a partagé sa joie sur ses réseaux sociaux. Sush a partagé une publication carrousel de Renee et a déclaré : “Le 4 septembre, mon #firstlove @reneesen47 a fêté son 23e anniversaire !! #timeflies. Du dîner en famille à la danse toute la nuit avec tous les amis géniaux de Renee… la belle fille d’anniversaire a tout secoué nos mondes comme seule ELLE le peut !”

Voici le message de Sushmita





Sushmita a poursuivi : “Voilà Shona @reneesen47. À votre santé et à votre bonheur pour toujours !!! Alisah et moi restons à vous pour toujours !! #duggadugga. Je vous aime !”