La fille de Sushmita Sen, Renee, fait une remarque puissante au milieu de la relation de l’actrice avec Lalit Modi; L’ex-épouse de Rajeev Sen, Charu Asopa, réagit

Dans son interaction, Sushmita Sen a dit un jour qu’elle n’était pas mariée parce que les hommes de sa vie étaient une déception et que cela n’avait rien à voir avec les enfants. Sushma Sen fait actuellement la une des journaux en raison de sa relation avec l’homme d’affaires et ancien président de l’IPL, Lalit Modi. Depuis que Lalit Modi a annoncé sa relation avec l’actrice de Bollywood, il y a un énorme vacarme en ligne. Sushmita a été jugée, trollée et qualifiée de “chercheuse d’or” pour être amoureuse de Lalit Modi et elle a riposté aux trolls avec style. Alors qu’au milieu de cet énorme remue-ménage au sujet de sa relation, Sushmita se concentre sur son travail et vient de publier une photo d’elle où elle a mentionné à tous ses fans et supporters qu’elle les aime au milieu d’elle faisant face à un contrecoup pour être en relation avec Lalit Modi. Sa fille Renee a écrit les lignes les plus puissantes pour sa super maman et veut que la discussion se termine ici après avoir partagé ce message.

Renee a laissé un commentaire sur le message de sa maman qui se lit “Je t’aime le plus le plus le plus… fin de la discussion”. Et ce commentaire de la fille de Sush reçoit beaucoup d’amour dont Charu Asopa. Charu est liée à la famille de Sushmita après son mariage avec son frère Rajeev Sen. Cependant, malgré les nouvelles de leur séparation, Charu Asopa partage un excellent lien avec Sushmita et ses filles. Laissant tomber tout son amour sur le commentaire de Renee, elle aussi a admis aimer le plus l’actrice.

Sushmita est en effet un chercheur d’amour comme Vikram Bhatt l’a mentionné lorsqu’il est sorti pour la défendre lorsqu’il a été critiqué et appelé un chercheur d’or, Vikram Bhatt aurait été son ex-petit ami et dans sa récente conversation, il a dit que Sush a toujours été un chercheur d’amour et on ne peut qu’être d’accord avec le cinéaste. Sur le plan professionnel, Sushmita Sen monte pour le troisième volet de sa série Web à succès Aarya.