La fille de Sushmita Sen, Renee, écrit une note émotionnelle pour maman alors qu’elle a 47 ans, écrit “tout ce que vous touchez tourne..”

La fille de Sushmita Sen, Renee Sen, n’a que de l’amour pour sa mère, comme en témoigne sa dernière publication sur Instagram. Elle a écrit une longue note sur Instagram et a fait dire aux fans “aww”

Elle a écrit: “Joyeux anniversaire à ma Lifeline. Alors que vous entrez dans la meilleure phase de votre vie, je voulais juste vous dire merci… Vous avez le cœur le plus grand et le plus indulgent… être votre fille est la plus grande bénédiction de Dieu… Vous avez créé un héritage inégalé et j’ai tellement de chance d’être témoin de cela tous les jours… tout ce que vous touchez se transforme en or et c’est parce que vous faites tout avec tant d’amour, de dévouement et de travail acharné… vous êtes une institution dans le jeu… vous émouvoir avec tant d’honnêteté et cela reflète la façon dont vous avez toujours mené votre vie… merci de m’avoir élevé pour avoir un cœur rempli de gratitude, de courage et de gentillesse… merci de connaître ma valeur et de me rappeler ce dont je suis capable chaque fois que je ressens le moindre doute.





Elle a ajouté: “Il n’y a personne d’autre avec qui je voudrais pratiquer mes auditions, parcourir le monde, m’entraîner avec … La maison est où que vous soyez …

Merci de m’avoir gardé ancré… En vieillissant, je réalise pourquoi vous avez dit les choses que vous avez faites et de m’avoir montré comment la discipline et la cohérence me feront toujours un pas de plus vers la réalisation de mon rêve… le plus important, merci d’avoir fait d’Alisah et moi des femmes fortes et indépendantes qui vivent leur vie à leur manière ! Je t’aime à l’infini Maa !!! Bienvenue dans votre 47e !!! Joyeux anniversaire maman !!!!.”

Sushmita Sen est également allée sur Instagram et a répondu au message en écrivant: “Je t’aime Shona Maa !!! Cela a toujours été mon privilège !!! Je remercie Dieu pour vous deux !!!”

L’actrice l’a légendé, “47 enfin !!! Un numéro qui me suit régulièrement depuis maintenant 13 ans !!! L’année la plus incroyable est en route… je la connais depuis longtemps… et je suis ravie d’enfin vous annoncer son arrivée !!! #duggadugga”