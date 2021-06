La fille de Sushmita Sen, Renee, adorerait travailler avec sa mère, dit qu’elle a une équation amusante avec Rohman Shawl | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice et ancienne fille aînée de Miss Univers Sushmita Sen, Renee, a récemment fait ses débuts d’actrice avec le court métrage « Suttabaazi ». L’enfant vedette prévoit de faire carrière dans le métier d’acteur et espère également partager un jour l’espace d’écran avec sa mère.

Dans une interview avec ETimes, parlant de son parcours d’actrice, Renee déclare : « Le parcours de ma mère est très différent du mien. Elle peut toujours partager ses expériences mais au final, c’est ma décision de faire avancer les choses. Je ne peux qu’être informé des avantages et des inconvénients. J’ai été à la place de ma mère mais je n’y suis pas restée longtemps. Faire face à la caméra n’est pas facile. Il y a tellement de choses dont il faut s’occuper. J’ai réalisé que vouloir être acteur et le devenir réellement sont des choses totalement différentes. Vous pouvez passer une très mauvaise journée, mais vous ne pouvez pas laisser cela transparaître dans votre travail. J’ai vraiment appris beaucoup de choses. Comme tout autre métier, il faut travailler très dur. Surtout pour les rêves que j’ai pour moi-même, cela va demander beaucoup de travail.

Parlant de travailler avec Sushmita, Renee partage: «Oui, j’adorerais travailler avec elle. Pourquoi pas! Ça m’excite. Nous en avons parlé tant de fois à la maison. Mais je sais aussi que pour arriver là où elle est, il me faudra beaucoup de temps. Quand j’ai vu ‘Aarya’, j’étais sous le charme ! Je lui ai dit que je voulais travailler avec elle mais que je dois beaucoup travailler sur moi pour arriver là où elle est. Bien que nous ayons parlé de travailler ensemble, nous n’avons jamais vraiment discuté d’un genre en soi. Alors, peut-être une histoire d’amour ou un film d’action.

L’enfant vedette a également révélé son équation avec le beau Rohman Shawl de Sushmita. Renee a déclaré qu’ils partageaient une équation amusante et qu’ils sortaient dans des restaurants pour essayer différentes cuisines.

« Il y a des moments où l’oncle Rohman partage ses expériences avec nous, nous discutons avec Alisah, nous parlons de ce qui se passe autour de nous. Nous avons tous une équation amusante. Tout est détendu et joyeux. Nous essayons ensemble de nouvelles cuisines et de nouveaux restaurants. Nous sommes tous dans un espace heureux, plus que tout », dit Renee.