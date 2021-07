La fille de Sushmita Sen, Reene Sen, a CECI à dire lorsqu’on l’interroge sur sa vraie mère

La fille de la reine de beauté Sushmita Sen, Reene, a récemment révélé comment les gens lui posaient constamment des questions sur sa vraie mère à laquelle la jeune actrice avait quelques choses à dire.

Dans une interview avec Peeping Moon, elle a déclaré : « Tu sais, sur mon Instagram, on m’a posé ces questions : ‘Qui est ta vraie mère ?’ J’aimerais juste dire : « s’il vous plaît, définissez la vraie mère ». Qu’est-ce qu’une « vraie mère ? » »

« Ma vérité est très présente, mais que se passe-t-il si celle de quelqu’un d’autre ne l’est pas? Nous ne savons pas comment cela l’affectera. Je pense que nous devrions être un peu sensibles. Pour moi, c’est différent parce que j’ai grandi avec ça la vérité et cela n’a pas d’importance. Mais pour quelqu’un qui veut garder sa vie privée, nous ne savons pas comment votre question peut l’affecter. Alors, ne demandons pas jusqu’à ce qu’une personne vous le dise d’elle-même ».

Dans une autre interview avec Times of India, Reene a parlé de son lien avec sa mère, elle a déclaré: « Le parcours de ma mère est très différent du mien. Elle peut toujours partager ses expériences mais en fin de compte, c’est ma décision de faire avancer les choses. Je peux ne me dire que le pour et le contre. J’ai été à la place de ma mère mais je n’y suis pas restée longtemps. Faire face à la caméra n’est pas facile. Il y a tellement de choses dont il faut s’occuper. J’ai réalisé que vouloir être un acteur et le devenir sont des choses totalement différentes. Vous pouvez passer une très mauvaise journée, mais vous ne pouvez pas laisser cela transparaître dans votre travail. J’ai vraiment appris beaucoup de choses. Comme toutes les autres professions, il faut travailler très dur. Surtout pour les rêves que j’ai pour moi-même, ça va demander beaucoup de travail. »

Sushmita avait révélé dans une interview précédente que lorsque Renee avait eu 16 ans, elle avait proposé de localiser ses parents biologiques.

S’adressant à Rajeev Masand, Sushmita avait déclaré: « Je lui ai dit que nous ne savons pas si le tribunal a les noms de ses parents biologiques, mais il y a des informations dans une enveloppe qui n’est légitimement la sienne qu’après ses 18 ans. Je ne voulais pas de lui donner la mauvaise information parce que je ne voulais pas qu’elle aille là-bas et qu’elle ait le cœur brisé. Je lui ai dit : ‘Je t’emmènerai quand tu seras prête… nous devons y aller.’

Pour les non avertis, Reene Sen a fait ses débuts dans le court métrage « Suttabaazi ». Réalisé par Kabeer Khurana. Sushmita Sen a fait son retour d’actrice après une longue interruption dans la série Disney + Hotstar Aarya en 2021. Elle a joué une femme axée sur la famille qui reprend l’entreprise de trafic de drogue de son mari après une tentative d’assassinat contre lui dans la série, qui a également marqué ses débuts numériques