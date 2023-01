La fille de Susan Sarandon, Eva Amurri, parle de grandir avec des parents célèbres et de se lier d’amitié avec d’autres “bébés nepo”

Eva Amurri, la fille de l’actrice Susan Sarandon et du réalisateur italien Franco Amurri, a réfléchi au fait d’être l’enfant de parents célèbres.

La blogueuse lifestyle et actrice de 37 ans a partagé une vidéo TikTok dans laquelle elle répondait à un fan qui lui demandait si elle avait grandi avec d’autres enfants dont les parents étaient des célébrités.

“J’ai grandi avec beaucoup d’autres enfants de célébrités parce que chaque fois que mes parents faisaient un film ou une émission de télévision ou quelque chose comme ça, il y avait, bien sûr, les autres enfants de ces autres acteurs et réalisateurs qui feraient tous être ensemble”, a déclaré Eva dans le clip qu’elle a publié mercredi.

L’ancien de “Californication” a expliqué que les gens qui ont grandi dans l’industrie du divertissement “assimilent cela à grandir dans le cirque”.

EVA AMURRI MARTINO RIPOSTE APRÈS LE CONTREFAÇON DE LA FÊTE À THÈME MEXICAIN DE SA FILLE

“Vous passez en quelque sorte ces périodes de temps vraiment surréalistes très étroitement liées à d’autres personnes, qu’il s’agisse de familles ou d’individus d’autres personnes”, a-t-elle noté.

“En tant qu’actrice aussi, cela arrive lorsque vous passez tout ce temps de qualité avec un certain groupe et que vous devenez si, si proche, presque comme une famille”, a ajouté Eva.

Elle a poursuivi: “Et puis l’une des choses qui désorientent vraiment le monde du théâtre, c’est que lorsque le projet est terminé, souvent, tout le monde se sépare et vous revenez en quelque sorte dans la vraie vie.”

“Et ça peut être vraiment triste parfois.”

Eva a dit qu’elle s’était liée avec d’autres “bébés nepo” sur le plateau pendant que ses parents tournaient des films. Elle a rappelé de bons souvenirs de fêtes célébrées avec d’autres familles célèbres si elles avaient lieu pendant la production.

“Vous passez ce temps ensemble et vous avez toujours quelque chose en commun”, a déclaré le natif de New York.

“Et puis nous sommes restés proches de certaines familles au fil des ans, puis d’autres, vous savez, pas autant”, a-t-elle ajouté.

“Mais c’est toujours une sorte d’expérience unique de grandir de cette façon. Et donc je pense qu’il y a un certain fil conducteur que vous ressentez avec d’autres personnes qui grandissent dans ce monde étrange.”

Sarandon, 76 ans, a connu une carrière réussie de plusieurs décennies à Hollywood. Elle a joué dans une longue liste de films à succès, dont “Thelma & Louise”, “The Rocky Horror Picture Show”, “The Client”, “Stepmom” et “A Bad Moms Christmas”. Sarandon a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le film de 1995 “Dead Man Walking”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Amurri, 64 ans, a réalisé un certain nombre de films dont “da Grande”, le film qui a inspiré le tube “Big” de Tom Hanks en 1988 ainsi que “Monkey Trouble” et “Flashback”.

Sarandon et Amurri sont sortis ensemble pendant quatre ans de 1984 à 1988. Eva a également été élevée par le partenaire de longue date de sa mère et l’acteur Tim Robbins. La star de “The Shawshank Redemption”, 64 ans, a reçu un Oscar du meilleur acteur et deux Golden Globes.

Eva et Sarandon sont apparus ensemble dans des projets tels que les films “The Banger Sisters” et “Middle of Nowhere” et un épisode de l’émission télévisée “Friends”.

Les deux ont récemment joué dans la série Fox “Monarch” dans laquelle Eva a joué une version plus jeune du personnage de sa mère.