La fille de Steven Drozd, membre des Flaming Lips, a été retrouvée

La fille adolescente de Steve Drozd, membre du groupe Flaming Lips, a été retrouvée.

La police de Seattle a déclaré mardi au Post qu’elle avait retrouvé Charlotte « Bowie » Drozd après sa disparition le samedi 5 octobre.

« Le département de police de Seattle peut confirmer que Charlotte Drozd, 16 ans, a été localisée et qu’elle est désormais en sécurité avec sa famille », a déclaré la police de Seattle dans un communiqué au Post.

La police a partagé un alerte personne disparue Sunday on X, anciennement connu sous le nom de Twitter, fournit une photo de Charlotte ainsi que des détails pouvant aider à l’identifier.

La fille du batteur des Flaming Lips a été vue pour la dernière fois samedi à 11h30 dans le centre-ville de Seattle, sur Broad Street, près de la Space Needle et du monorail de Seattle.

La fille de Steven Drozd des Flaming Lips, Charlotte « Bowie » Drozd, 16 ans, a disparu le samedi 5 octobre. Wayne Coyne / Instagram

La police de Seattle a confirmé mardi 8 octobre que Charlotte avait été retrouvée et réunie avec sa famille. Instagram / Katy Coyne

Peu de temps avant que la police n’annonce que Charlotte avait été retrouvée, Katy Coyne, mariée au leader des Flaming Lips, Wayne Coyne, posté sur Instagram que « ‘Bowie’ Drozd a été retrouvé sain et sauf à l’extérieur de Seattle. »

« Merci à tous ceux qui ont aidé à la ramener à la maison en toute sécurité », a poursuivi Katy. « [T]il n’y a pas encore d’autres informations sur la situation mais elle vient d’être retrouvée 🙏.

Katy Coyne, épouse du leader des Flaming Lips, Wayne Coyne, a écrit sur Instagram que Charlotte avait été retrouvée. Instagram / Katy Coyne

Wayne a également partagé la bonne nouvelle sur Instagramcommençant par «Ouisssss», avant d’ajouter: «elle a été retrouvée et est en sécurité… sa mère lui a parlé.»

« MERCI à tous pour tous vos posts et tout votre réseautage et tout votre soutien et toutes vos compétences et toute votre confiance et tout votre AMOUR !!! »

Wayne Coyne, le leader des Flaming Lips, a également partagé la bonne nouvelle sur Instagram. Instagram / Wayne Coyne

La police de Seattle a déclaré la disparition de Charlotte comme une affaire de personne disparue au cours du week-end et a chargé un détective des personnes disparues d’enquêter.

Les camarades du groupe, les amis et la famille de Drozd ont partagé la nouvelle de la disparition de Charlotte sur les réseaux sociaux, implorant le public de contribuer aux recherches.

Coyne et l’icône du rock Weezer faisaient partie de ceux qui ont partagé l’affiche de la personne disparue de Charlotte sur Instagram.

« Merci Wayne pour votre message », a commenté Drozd. « Nous ne savons pas quoi faire. »

Steven Drozd des Flaming Lips se produit au festival Stern Grove le 20 août 2023 à San Francisco, Californie. Getty Images

Steven Drozd et sa fille Charlotte « Bowie » Drozd sur une photographie non datée. Instagram / Becky Drozd

Les comptes de réseaux sociaux des Flaming Lips ont également fait passer le message et ont été rejoints par des membres actuels et anciens du groupe, dont Michael Ivins, Kliph Scurlock, Matthew Duckworth et Nicholas Ley. Des célébrités telles que Juliette Lewis, Jack Black et Flea des Red Hot Chili Peppers ont également posté.

Les Flaming Lips devraient se produire mardi soir à Sacramento.

En plus de lutter contre la disparition de Charlotte ce week-end, le groupe a pleuré la mort de la chanteuse canadienne de 17 ans Nell Smith, qui a travaillé avec les Flaming Lips sur leur album de reprise 2021 de Nick Cave and the Bad Seeds, « Where les métiers à tisser du viaduc.

Lors du concert du groupe à Portland dimanche, Coyne a déclaré que Smith avait été tué dans un accident de voiture, bien que la cause officielle du décès n’ait pas encore été révélée.