La fille de Stassi Schroeder, Hartford, hospitalisée pour des problèmes respiratoires – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Après Stassi Schrödersa fille, Hartford2 ans, avait des « problèmes respiratoires » Règles de Vanderpump alun et son mari, Beau Clark, a emmené leur tout-petit aux urgences le 3 juillet. Beau a profité de son histoire Instagram ce matin-là pour révéler la sombre nouvelle à ses fans. « C’était un matin », a-t-il légendé une photo du pied de Hartford reposant sur ce qui semblait être un lit d’hôpital.

À peine une heure plus tard, le fier père et mari a repris son Insta Story pour partager une déclaration sur l’état de leur fille. « Trop [sic] la nuit dernière, elle respirait très vite et fort », a-t-il écrit en lettres blanches sur fond vert. « C’était comme quand les gens commencent à tourner, dans ces films de zombies. » Beau a poursuivi en expliquant que le mini-moi de Stassi avait des « problèmes respiratoires » et qu’ils l’ont emmenée aux urgences vers 6 heures du matin ce jour-là. Il a noté que leur fille avait « peut-être un asthme élevé » en plus de « beaucoup de mucus dans ses poumons et d’une forte fièvre ».

Plus à propos Stassi Schröder

Plus loin dans le message, le mari de Stassi depuis près de trois ans a qualifié le moment de « super effrayant » en plus d’expliquer leur plan d’action concernant la santé de Hartford. « Elle est sur sa deuxième » machine à respirer le visage « , avec quelque chose qui ouvrira davantage ses poumons », poursuit le communiqué. « Maintenant, nous attendons juste, en espérant que cela fonctionne la deuxième fois. Mettra à jour quand nous en saurons plus. C’est super effrayant de voir votre enfant comme ça.

Quelques heures plus tard, le natif de Floride a partagé une photo de l’appareil que sa fille utilise actuellement pour l’aider à respirer. « Je viens de rentrer à la maison. 6 heures à l’hôpital. Elle s’est légèrement améliorée avec sa respiration », a écrit Beau via son Insta Story. « Sa petite respiration abdominale est ce qui inquiète tout le monde. Donc elle va prendre de l’albutérol pendant les deux prochains jours avec ce truc respiratoire. Mais nous devrons peut-être y retourner ce soir si elle empire à nouveau. Malgré la matinée difficile de Hartford, le fier parent a noté qu’elle se remettait à la maison. « Pour l’instant, elle a un cornet de glace et est sur le canapé à regarder Congelé« , a-t-il conclu.

Enfin, Beau a ajouté une vidéo de la respiration de son enfant ce matin-là et a exhorté les autres parents à être prudents s’ils voient un comportement similaire chez leur propre enfant. « C’était ce matin… Si vous voyez votre enfant respirer comme ça, emmenez-le à l’hôpital au plus vite !!! », a-t-il écrit en légende du clip. Depuis lors, de nombreux fans de Stassi ont republié la déclaration des fans pour envoyer leurs meilleurs vœux à Hartford. « Omg noooon ! Pauvre Hartford. Envoi de tout l’amour et de la bonne énergie à vos gars !!! », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Envoi de pensées positives pour votre douce fille. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Stassi, 35 ans, et son mari se sont mariés en mai 2022 après leur mariage dans la cour de 2020. Le duo s’est marié lors d’une cérémonie secrète au milieu de la pandémie de COVID-19, mais a choisi d’avoir son mariage officiel en Italie près de deux ans plus tard. Ils ont accueilli Hartford en janvier 2021 et ont annoncé plus tard qu’ils attendaient leur deuxième enfant le 1er mars 2023. «Les secrets me stressent. Bébé n ° 2, je t’aime déjà tellement », a déclaré la beauté blonde en légende de l’annonce de la grossesse.

Lien connexe En rapport: Les enfants de Naomi Campbell : tout savoir sur ses 2 enfants

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.