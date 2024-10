La fille de Stanley Kubrick affirme qu’il aurait été un partisan de Trump

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais pour un journalisme de qualité, il faut quand même payer. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Vivian, la fille de Stanley Kubrick, a affirmé qu’elle était « très confiante » que son défunt père aurait été un partisan de Donald Trump après que le candidat à la présidentielle ait utilisé des images du film du réalisateur nominé aux Oscars en 1987. Veste entièrement en métal dans une vidéo de campagne.

Le clip en question a été posté sur Le compte X/Twitter de Trump avec la légende : « NOUS N’AURONS PAS DE MILITAIRE RÉVEILLÉ ! »

La vidéo comprend des scènes de Veste entièrement en métal dans lequel un Marine Sargeant brutal et raciste joué par R. Lee Ermey crie et attaque le Private Joker de Matthew Modine. Ces scènes sont sous-titrées : « Président Trump ».

Il passe ensuite à des images d’officiers militaires exprimant leur soutien aux droits LGBTQ+. Ces scènes sont sous-titrées : « Camarade Kamala ».

Modine s’est prononcé contre la vidéo, disant Divertissement hebdomadaire dans une déclaration selon laquelle : « Trump a déformé et profondément déformé le puissant film anti-guerre de Kubrick en un outil de propagande pervers, homophobe et manipulateur. »

Cependant, dans sa propre déclaration publiée sur X/TwitterVivian Kubrick a répondu directement « à ceux qui pensent que mon père n’aurait pas voulu que Trump utilise » des images de Veste entièrement en métal.

Elle a écrit : « Je suis d’accord en principe sur le fait qu’un film anti-guerre est incongru avec la promotion de l’idée d’une armée américaine dure et non réveillée et donc de la guerre elle-même – cependant – nous vivons une époque très dangereuse et étrange et donc l’utilisation de ces images est sans aucun doute pure. opportunité. »

ouvrir l’image dans la galerie Matthew Modine dans une veste entièrement en métal ( Warner Bros/Kobal/Shutterstock )

Après avoir longuement soutenu que Trump est en fait un leader pacifique, elle poursuit : « En vérité, je crois que mon père (qui a soutenu Reagan) approuverait tout à fait l’idée de sauver l’Amérique, et même le monde, des forces mondialistes hautement destructrices qui menacent de prendre le pouvoir. sur cette planète.

« Et si ces images de FMJ aident Trump à faire comprendre que l’armée américaine a besoin de guerriers correctement entraînés, super résistants, concentrés et dévoués, et non pas d’introduire les effets démoralisants du woke-isme et d’attirer les gens à s’enrôler simplement pour avoir leurs relations sexuelles. les réaffectations sont payées, alors Trump a ma bénédiction.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

ouvrir l’image dans la galerie Les autres films de Kubrick incluent The Shining, 2001 : L’Odyssée de l’espace et A Clockwork Orange. ( Warner Bros. )

« Enfin, connaissant très bien mon père, je peux vous assurer qu’il avait une profonde compréhension du paradoxe de la nature humaine ! Ce qui explique qu’en même temps qu’il réalisait des films anti-guerre, il avait une grande passion pour les armes (l’auto-défense pas la chasse) et il en avait pas mal !

« Mon père avait un grand respect pour la vie – ses films étaient une preuve irréfutable de son amour pour la vie, la liberté et la quête du bonheur ! Donc, sur cette base, je suis convaincu qu’il serait un partisan de Trump et qu’il pardonnerait d’utiliser FMJ de manière incongrue, si cela aide la cause de la liberté ! Capisce ?

Kubrick, né à New York et décédé en 1999, est largement considéré comme l’un des plus grands cinéastes de tous les temps. Ses films incluent 2001 : Une odyssée de l’espace, Une orange mécanique, Le brillant, Les chemins de la gloire et Docteur Folamour.