La fille de Simon Thomas est née 8 semaines plus tôt après que sa femme “tombe rapidement malade” – cinq ans après la triste mort de sa femme Gemma

La star de la télévision Simon Thomas a révélé que sa femme Derrina avait accouché huit semaines plus tôt après avoir souffert de prééclampsie.

L’ancien présentateur de Sky Sports a déclaré aux fans que le couple avait accueilli une petite fille dans le monde après un travail “rempli de peur” mardi.

Simon, 49 ans, a partagé sur Instagram ce soir : « Tout dans la vie ne se passe pas tout à fait comme prévu.

« Un moment, nous pensons qu’il nous reste huit semaines avant l’arrivée de notre petit ; le lendemain, après que Derrina soit tombée rapidement malade, nous accueillons soudainement dans le monde une petite fille très petite, mais extrêmement précieuse, pesant un peu plus de trois livres.

«L’équipe #néonatale de l’hôpital #stokemandeville était tout simplement incroyable et nous a tenu la main physiquement et mentalement tout au long d’une journée très stressante et remplie de peur hier.

“Je ne peux pas exprimer à quel point je me sens fier et béni en ce moment – ​​j’ai une belle et courageuse épouse à @derrina, un fils précieux et maintenant une petite et merveilleuse fille et sœur pour notre garçon Ethan.”

Simon a tagué la prééclampsie dans son message qu’il a terminé en disant: «Nous avons un long chemin à parcourir avant d’être hospitalisés pendant les prochaines semaines; mais nous avons la meilleure équipe autour de nous.

“Merci Stoke Mandeville et merci #nhs d’être là pour nous et merci Dieu de nous avoir tant bénis en tant que famille.”

Il a été inondé de messages d’amis et de fans, comme l’a dit son collègue présentateur de télévision Matt Baker: “Je vous envoie beaucoup d’amour à tous X”

Un autre ami a déclaré: «Je vous envoie toute la force, l’amour et le bonheur. Félicitations à vous tous x”

La pré-éclampsie est une affection qui affecte les femmes enceintes, généralement après la 20e semaine ou juste après la naissance de leur bébé.

Quels sont les symptômes de la pré-éclampsie ? Les symptômes de la pré-éclampsie comprennent : gonflement des pieds, des chevilles, du visage et des mains

Maux de tête sévères

problèmes de vue

douleur juste en dessous des côtes

Cependant, de nombreuses personnes ne remarquent pas les signes de la pré-éclampsie, ce qui signifie qu’elle est généralement détectée lors des rendez-vous prénataux de routine. Quels sont les risques d’hypertension artérielle pendant la grossesse ? La plupart des cas de pré-éclampsie ne causent aucun problème et s’améliorent peu de temps après la naissance du bébé. Cependant, il existe un risque que la mère développe des crises appelées « éclampsie ». Ces crises peuvent mettre la vie de la mère et du bébé en danger, mais heureusement, elles sont rares. L’hypertension artérielle est définie comme une pression artérielle supérieure à 140/90 mm Hg. Des choix de vie malsains peuvent augmenter le risque de le développer pendant la grossesse. Par exemple, être en surpoids et ne pas faire d’exercice. Les femmes qui vivent leur première grossesse sont également plus susceptibles de développer une hypertension artérielle. La bonne nouvelle est qu’il y a moins de chance que cela se produise lors de grossesses ultérieures avec le même partenaire.

Les premiers signes comprennent une pression artérielle élevée (hypertension) et des protéines dans l’urine (protéinurie).

La cause exacte de la maladie est actuellement inconnue, mais on pense qu’elle se produit lorsqu’il y a un problème avec le placenta.

La star de la télévision a révélé le mois dernier qu’il allait redevenir papa, un an après avoir épousé Derrina, 31 ans.

Simon a tragiquement perdu sa première épouse Gemma, avec qui il a partagé son fils Ethan, en novembre 2017, trois jours seulement après avoir reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë.





Elle est décédée à l’âge de 40 ans alors que leur fils avait huit ans.

Simon a quitté son emploi chez Sky Sports pour s’occuper d’Ethan et est maintenant devenu président de Blood Cancer UK.

L’ancien présentateur a révélé pour la première fois qu’il sortait avec Derrina sur BBC Radio 5 Live en novembre 2018.

UN NOUVEL ESPOIR

Il a déclaré: “Dès le début, elle avait cette empathie envers moi. Elle est aussi chrétienne et c’est important pour moi en tant qu’homme de foi.

« Elle a été un soutien incroyable pour moi. Elle était la seule personne qui décrocherait toujours le téléphone.

“Ce que j’ai vu en elle, je l’ai vu en Gemma. Quand elle a dit que mon téléphone était toujours allumé, elle le pensait.

Un an auparavant, Simon avait été «écrasé par une douleur indescriptible» lorsqu’il avait annoncé que Gemma était décédée tragiquement des suites de sa courte maladie.

“Trois jours seulement après être tombée malade de la leucémie myloïde aiguë, ma chère épouse Gemma est décédée hier soir entourée de sa famille et de ses amis”, a-t-il déclaré dans un communiqué après sa mort.

« Si vous êtes une prière, priez pour mon garçon Ethan. 8 ans, précieux et en morceaux. Merci.”

