La fille de Shweta Tiwari, Palak, sort avec l’acteur des Archies, Vedang Raina ?

Palak Tiwari, la fille de l’actrice de télévision Shweta Tiwari, est déjà très populaire parmi les médias, et ses rumeurs de liaison font souvent la une des journaux. Plus tôt, la rumeur disait qu’elle et le fils de Saif Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, se voyaient. Maintenant, il est rapporté que Palak ne sort pas avec lui, mais elle est proche de l’acteur des Archies, Vedang Raina.

Selon le rapport de Pinkvilla, les deux acteurs s’entendent très bien et ils ont réussi à garder leurs sentiments cachés des feux de la rampe. La source a en outre ajouté que les artistes partagent sam agence de talents et qu’ils se voient depuis deux ans. Il a en outre ajouté: “Leur intimité croissante et leur PDA lors de soirées privées créent beaucoup de buzz dans la ville B, mais d’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à garder leur relation secrète.” La source a en outre affirmé que la mère de Palak, Shweta, n’avait aucune objection au choix de Jr Tiwari. En fait, elle aime Raina et elle est impressionnée par le choix de Palak.

Voici le dernier moulinet de Palak







Plus tôt en janvier, les enfants des stars Palak Tiwari et Ibrahim Ali Khan ont été aperçus dans le même restaurant, à Bandra, à Mumbai. Après que leur vidéo soit devenue virale, les fans supposent qu’ils pourraient sortir ensemble. Palak Tiwari a été aperçu avec Ibrahim Ali Khan alors qu’il sortait d’un restaurant un vendredi soir. Ils sont repartis dans la même voiture, la vidéo a été mise en ligne par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Dans le clip, on peut la voir cacher son visage à cause de quoi les gens ont commencé à la troller.





Côté travail, Palak sera vu dans le film d’horreur Rosie: The Saffron Chapter. Il est également rapporté que Palak a joué un rôle crucial dans Kabhie Eid Kabhi Diwali de Salman Khan. Selon le rapport du Times of India, Palak a été triée sur le volet par Khan lui-même, et elle sera jumelée avec Jassie Gill.