La fille de SHARON Osbourne, Kelly Osbourne, a admis que sa mère «avait fait des erreurs», mais a insisté sur le fait que «chaque histoire avait deux faces».

Le joueur de 36 ans a fait ces commentaires suite à la sortie de l’hôte de longue date de The Talk.

dix Kelly Osbourne a admis que sa mère avait « commis des erreurs » mais a soutenu qu’il y avait « deux côtés à chaque histoire » Crédit: 2017 Invision

dix Les commentaires viennent après que Sharon ait quitté The Talk Crédit: CBS

Lors de son apparition dans le dernier épisode de la Everything Iconic avec Danny Pellegrino Podcast, Kelly On lui a demandé si elle était «hésitante» à lancer son propre podcast après la récente controverse de sa mère.

Sharon, 68 ans, a quitté The Talk après elle combat d’éruption avec la co-animatrice Sheryl Underwood, qui a conduit la personnalité britannique à être accusée d’être «raciste».

Kelly a dit à Danny qu’elle n’hésitait pas à lancer son propre podcast après «l’eau chaude» de sa mère.

Elle a dit: « Pour qu’il y ait une sorte de changement, vous devez faire une erreur. Comment savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas?

« J’ai fait des erreurs. Ma mère a fait des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. »

dix Kelly a été interrogée sur sa mère lors d’une récente apparition de podcast Crédit: instagram.com/kellyosbourne

dix Elle a dit que « tout le monde fait des erreurs » Crédit: PA: Press Association

Kelly a poursuivi: « Mais aussi, il y a deux côtés à chaque histoire et les médias ne vous laisseront jamais voir que celui qui obtient le plus de clics. Celui qui suscite le plus de craintes et d’indignation.

« Nous vivons dans une société où malheureusement notre réalité est toujours remise en question. J’ai donc décidé de créer la mienne. »

Elle a ensuite déclaré qu’il était important que les gens se battent activement pour ce en quoi ils croient, en partageant: «Tout ce que je veux, c’est être la personne que vous prétendez être sur votre Instagram. Soyez cette personne.

«Donc, si vous publiez sur Black Lives Matter, vous feriez mieux de vous renseigner sur ce que c’est et vous feriez mieux de faire un don à cet organisme de bienfaisance et vous feriez mieux d’aller dans la rue et de protester.

dix Kelly a également noté que nous vivons dans un « monde malveillant » Crédit: Instagram

dix Sharon a quitté The View en mars Crédits: Getty

«Ne vous contentez pas d’afficher un message et de dire que vous êtes impliqué dans une cause que vous n’êtes pas là. Je ne peux pas supporter ça. Je n’ai pas le temps pour ça.

Kelly a poursuivi: « Nous vivons dans un monde en ce moment qui, pour moi, c’est comme le grand dé-programme. Tout ce que vous pensiez savoir, vous ne le savez pas.

«Et le monde est tellement plus effrayant et malveillant.

dix La controverse a commencé lorsque Sharon a été qualifiée de « raciste » pour avoir défendu son amie Piers Crédits: Getty

dix Sharon est entré dans un match hurlant avec la co-animatrice Sheryl Crédit: CBS

«Et nous traversons actuellement une période où finalement les gens sont tenus pour responsables et les choses changent et le balancier oscille dans la bonne direction pour une fois et je suis honoré d’être du bon côté de l’histoire.

« Je suis honoré de pouvoir être en vie à un moment où je peux revenir en arrière et réparer mes torts. »

Au cours de l’épisode du 10 mars de Le discours, Sharon a fait part de sa décision de se tenir aux côtés de son amie de longue date Piers Morganla critique de Meghan Markle, résultant en un échange de mots dur.

Le talk-show de jour a pris un pause d’un mois pour effectuer un examen interne, tandis que CBS a annoncé que Sharon avait quitté l’émission plus tard ce mois-là.

dix Sharon et Ozzy partagent les enfants Kelly et Jack Crédits: Getty – Contributeur

Sharon partage Kelly avec son mari Ozzy Osbourne, qu’elle a épousé en 1982.

Le couple partage également son fils Jack, âgé de 35 ans.

L’hôte licencié a rompu son silence pour la première fois depuis son départ de The Talk lorsqu’elle est apparue en temps réel avec Bill Maher plus tôt ce mois-ci.

Pendant l’entretien, Sharon a qualifié ses anciens coanimateurs de « chiennes mécontentes ».