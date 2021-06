La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, transpire dans le gymnase et partage une photo montrant son corps tonique

La superstar Shah Rukh Khan et la fille de l’architecte d’intérieur Gauri Khan, Suhana Khan est une maniaque du fitness et cela se voit dans son physique tonique. L’enfant vedette, qui bénéficie d’un grand nombre de fans sur Instagram, partage souvent des extraits de vie sur la plate-forme de médias sociaux.

Récemment, Suhana a partagé un selfie miroir d’elle-même tout en transpirant dans la salle de gym. Affichant son corps en forme, Suhana a enfilé un soutien-gorge de sport gris avec des leggings marron. Elle avait l’air super mignonne avec une longue chanson et des cheveux attachés dans un poney. La photo montre clairement à quel point la forme physique est importante pour le joueur de 21 ans.

Instagram/Suhana Khan

Plus tôt, Suhana avait téléchargé une photo où elle profitait d’un trajet en ferry avec ses amis à New York. Vêtue d’une tenue noire, Suhana était tout sourire devant la caméra. Regardez l’image.

Instagram/Suhana Khan

À l’occasion de la fête des pères, elle a partagé une adorable photo de retour en noir et blanc où SRK peut être vu en train de donner un bisou à bébé Suhana. « Fête des pères », a-t-elle légendé la photo avec un cœur. Shah Rukh a republié la photo sur son histoire Instagram et dans un cas rare, la superstar a utilisé des emojis en répondant à Suhana. Il a écrit : « Tu me manques tellement bébé que j’utilise des emojis. »

Instagram/Shah Rukh Khan

Pour les non-spécialistes, Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant vedette aspire à être acteur tout comme son père.

Pendant ce temps, l’acteur de « Zero » avait précédemment expliqué à quel point Aryan et Suhana se sentaient plus doux envers AbRam. SRK a déclaré au New Indian Express : « Quand mes deux autres enfants me disent ‘Papa tu es trop gentil avec lui’, je dis ‘Comment sais-tu que je n’étais pas gentil avec toi ? Quand tu avais cet âge, j’étais comme ça avec vous aussi.’ Je ne suis pas un père strict. La seule différence est qu’AbRam sort plus souvent avec moi parce que mes deux autres enfants étaient tous les deux timides. »