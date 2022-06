La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, se fait brutalement troller pour avoir ignoré les paps

Suhana Khan, la fille de Shah Rukh Khan, est relativement nouvelle dans le scintillement de l’entreprise. Les internautes ont sévèrement qualifié la jeune femme de 22 ans de « grossière » pour avoir eu une mauvaise attitude parce qu’elle n’a pas prêté beaucoup d’attention à l’appel des paparazzis.

On voit Suhana entrer dans un endroit où des paparazzi l’avaient repérée dans une vidéo partagée par Viral Bhayani. On la voit éviter les photographes alors qu’ils crient son nom et lui demandent de prendre une photo pour eux.

Le starkid porte une veste courte sur un soutien-gorge de sport et un bas ajusté. Des lunettes de soleil noires servaient d’accessoire à sa tenue.

Découvrez la vidéo virale ici :







Récemment, elle est sortie de la voiture, alors que des papas l’attendaient pour leur faire face. Dès que Khan s’est retournée, elle les a vus et a été stupéfaite par leur présence. Suhana s’est immédiatement retournée contre eux. Ensuite, Jr Khan s’est dirigé vers un local avec un sourire, et les papas lui ont demandé d’être à l’aise, car ils se rencontreront fréquemment maintenant. Un des pap disait à Suhana, « Suhana ji rukiye… film abhi aapki aane wali hai. Abhi kis baat ka tension hai? Un autre photographe lui a dit, « Humara chehra yaad kar lijiye dailly milenge. »

Lorsque la vidéo a été publiée pour la première fois sur le Web, de nombreuses personnes l’ont trouvée amusante, et certaines d’entre elles se sont même senties désolées pour Suhana Khan.

Pour les non-initiés, Zoya Akhtar a réalisé et produit The Archies de Suhana, tandis que Reema Katgi a coproduit le film aux côtés de Tiger Baby Films. En 2023, le film devrait sortir.