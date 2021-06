La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, se fait appeler « la dame aux chats », Alia Bhatt, Navya Naveli Nanda et Ananya Panday montrent leur amour

La superstar Shah Rukh Khan et la fille de Gauri Khan, Suhana Khan est probablement l’un des enfants stars les plus aimés. Suhana n’a même pas encore fait une incursion dans le métier d’acteur, mais elle bénéficie d’un énorme succès sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 21 ans partage souvent des photos sur Instagram pour régaler ses fans et elle l’a encore fait.

Récemment, Suhana a partagé une photo d’elle avec un chat sur ses genoux. Dans l’image filtrée, Suhana a les cheveux ouverts avec un bonnet bleu sur la tête. On peut la voir vêtue d’un haut beige et d’un pantalon gris. Dans la légende, elle a écrit, « dame chat ».

Les amis de Suhana et les célébrités de Bollywood ont fait couler de l’amour sur la photo. Le message a été apprécié par Alia Bhatt, la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda et Zoya Akhtar. Les meilleures amies de Suhana, Ananya Panday et Shanaya Kapoor, ont également tapé deux fois sur la photo. Maheep Kapoor et Bhavana Pandey ont laissé tomber des emojis cœur, feu et amour dans la section des commentaires.

La cousine de Suhana, Alia Chhiba, a commenté : « Tu es la seule dame cool aux chats », ce à quoi Suhana a répondu « hehehe merci » avec un emoji qui pleure. L’une de ses amies a commenté: « Ur cool cool », tandis qu’une autre a écrit: « omg wear more hats plsss ».

Suhana poursuit actuellement des études supérieures à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. Elle est diplômée de l’Ardingly College en Angleterre en 2019. Suhana souhaite suivre les traces de son père et s’aventurer dans le métier d’actrice. Elle a joué dans un court métrage.

Le roi Khan souhaite cependant que Suhana termine ses études avant de faire ses débuts à Bollywood. « Suhana devrait apprendre à jouer pendant encore trois à quatre ans si elle veut être actrice. Je sais que beaucoup de mes amis de l’industrie pensent que mes enfants devraient commencer à jouer demain. Mais je pense qu’ils ne devraient pas encore commencer à jouer », a-t-il déclaré à Hindustan Times.