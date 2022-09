La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, rencontre son sosie du Pakistan; les internautes disent, ‘Omg exact jumeaux’ [View Pic]

Il est rare de trouver quelqu’un qui vous ressemble exactement ! Bien sûr, sauf si vous êtes un jumeau. Mais la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, fait partie de ceux qui ont un sosie et a également eu la chance de la rencontrer. La jeune diva avec sa mère Gauri Khan et d’autres est à Dubaï en vacances. Au cours de son voyage, elle a rencontré l’influenceur pakistanais des médias sociaux Bareeha. Elle est connue pour être la jumelle de Suhana Khan pour la ressemblance qu’elle partage avec l’enfant vedette.

Suhana Khan rencontre son sosie

Lorsque Bareeha est tombée sur Suhana Khan à Dubaï, elle a réussi à prendre une photo avec elle. Debout côte à côte et souriants, on peut certainement présumer qu’ils sont jumeaux. Même les internautes sont perplexes de voir la ressemblance entre les deux dames. Sur la photo, Suhana Khan a l’air chic et élégante dans une robe moulante à fleurs blanche et orange. Elle sourit joyeusement avec Bareeha. Les internautes les ont littéralement appelés jumeaux. Un commentaire disait : “Tellement de ressemblance… wow !!” Un autre commentaire disait : “FINALLLLLLY QUAND SOEUR RENCONTRE SOEUR !! hahahaha je ne peux pas y croire !!! ” Leur photo est devenue virale dans toutes les actualités du divertissement.

Le prochain film de Suhana Khan

En parlant de Suhana Khan, la fille de Shah Rukh Khan et Gauri Khan s’aventure à Bollywood avec le film The Archies. Réalisé par Zoya Akhtar, le film marque les débuts à Bollywood de stars comme Suhana Khan, Khushi Kapoor et Agastya Nanda. Ce sera un film Netflix et les internautes sont déjà ravis de voir le nouveau lot de Bollywood briller à l’écran. Le film ne sortira que l’année prochaine.

S’il s’agit d’une première pour Khushi Kapoor et Agastya Nanda (le petit-fils d’Amitabh Bachchan), Suhana Khan a déjà montré ses talents d’actrice dans un court métrage intitulé The Grey Part of Blue. Elle était assez impressionnante.