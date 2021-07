La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, publie de magnifiques photos ensoleillées, Shanaya Kapoor et Navya Naveli Nanda réagissent

Suhana Khan a honoré Instagram avec une série de magnifiques photos. Elle a partagé deux nouvelles photos avec nous vendredi, toutes deux prises pendant l’heure dorée.

Suhana Khan apparaît sur les images avec un chemisier de couleur olive et des leggings en cuir vert foncé. Ses cheveux sont dénoués et elle serre un sac Louis Vuitton. Elle pose dans une rue déserte, rayonnante dans la lumière dorée du soleil couchant.

Elle a ajouté deux emojis eye-roll à la légende.

Les photos ont été un succès auprès de ses amis et followers. Navya Naveli Nanda, la petite-fille d’Amitabh Bachchan, a laissé un emoji cœur-yeux. Maheep Kapoor l’a décrite comme « belle », tandis que Shanaya Kapoor a demandé: « Es-tu réel ».

Suhana avait également posté une nouvelle photo d’elle dans ses stories Instagram. Elle portait une robe bleu marine moulante. Elle avait aussi un sac bleu avec elle.

Voir la photo ici-

Dans une interview avec Hindustan Times, SRK a déclaré. « Suhana devrait apprendre à jouer pendant encore trois à quatre ans si elle veut être actrice. Je sais que beaucoup de mes amis de l’industrie pensent que mes enfants devraient commencer à jouer demain. Mais c’est ma conviction qu’ils ne devraient pas encore commencer à jouer »,

Pour les non avertis, Suhana poursuit maintenant ses études aux États-Unis. Elle est étudiante à la Tisch School of the Arts de New York. Suhana s’est inscrite à l’étude en 2019, mais a passé la majeure partie de 2020 avec sa famille à Mumbai. Pendant le verrouillage induit par Covid-19, elle avait voyagé dans le pays et était restée avec sa famille.