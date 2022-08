La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, et la co-vedette de The Archies, Agastya Nanda, sont jumelles en noir alors qu’elles dînent ensemble

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, a récemment été aperçue dans la ville alors qu’elle rencontrait sa co-vedette Agastya Nanda pour un dîner mardi. Les deux feront leur premier film ensemble The Archies avec Zoya Akhtar. La mère d’Agastya, Shweta Bachchan Nanda, et son amie Kajal Anand les ont également rejoints au restaurant. Une vidéo a été partagée sur le compte paps sur Instagram depuis le restaurant. Dans la vidéo, Suhana et Agastya ont été vues monter dans leurs voitures après le dîner. Suhana a retiré un haut court noir et a affiché son ventre avec style. Elle a associé le haut à un jean ample et était ravissante. Shweta lui a tenu la main et a marché avec elle pour la déposer à l’intérieur de la voiture. Agastya portait des tenues décontractées noires et a été vue tenant la main de maman Shweta jusqu’à ce qu’il la dépose dans la voiture et la rejoigne de l’autre côté.

Voir la vidéo –

Un utilisateur a commenté: “J’adore Shweta Bachchan, le geste doux et gentil de la façon dont elle tient la main de Suhana”, tandis qu’un autre a dit: “Shweta et Suhana étaient trop trop gentils.” Suhana fera ses débuts avec Agastya Nanda et Khushi Kapoor dans The Archies de Zoya Akhtar. Agastya jouera le rôle d’Archie, Suhana jouera le rôle de Veronica tandis que Khushi jouera le rôle de Betty. Le film met également en vedette Mihir Ahuja, Dot, Yuvraj Menda et Vedang Raina. Les Archies seront diffusés sur Netflix l’année prochaine. Le teaser de The Archies est sorti en mai et toute la distribution du film s’amusait.