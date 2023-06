La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, est la vraie star du casting de The Archies et cette vidéo en est la preuve

Suhana Khan est la vraie star du casting de The Archies, et vous pouvez clairement voir dans cette vidéo qu’une fan ne peut contenir son enthousiasme en voyant l’enfant superstar à l’aéroport avec toute sa distribution de stars du film et a insisté pour une photo avec elle tout en elle se faisait cliquer avec toute son équipe de son premier film. Même les membres de l’équipage sont conscients de la célébrité que détient Suhana Khan, tout cela grâce à son père superstar Shah Rukh Khan, et ils se sont joyeusement mis d’accord pour laisser les fans cliquer avec la fille vedette.

Regardez la vidéo de Suhana Khan suivant l’héritage de Shah Rukh Khan, et les fans affirment qu’elle est la prochaine superstar comme son père et nous sommes d’accord.

Bien que cette vidéo reçoive des réponses mitigées de la part des internautes, nombreux sont ceux qui remettent en question la célébrité de la fille et ne comprennent pas pourquoi les gens sont ses fans car elle n’a rien fait jusqu’à ce jour et son premier film n’est pas encore sorti, et ils crient une fois de plus au népotisme, tandis que les fans sont ravis de voir Suhana suivre les traces de son père et joyeusement obligeant pour les photos.

Un utilisateur a dit : « Elle a des fans ?? Kaun hain ye log aur kahan se aate hain ?? ». Un autre utilisateur a commenté « Et juste parce qu’elle est la fille d’Ark, cela ne veut pas dire qu’elle sera un talent, attendons et regardons mais j’en doute fortement! Je ne le vois pas .. même pas 1% », Un autre utilisateur a écrit , »

Suhana et toute la distribution de The Archies se rendraient au Brésil pour le dernier segment du tournage. Le film présente également Khushi Kapoor et Agastya Nanda, qui sont également des stars. Khushi est la fille de feu l’actrice Sridevi et la sœur de Janhvi Kapoor, qui l’a inspirée à devenir actrice, tandis qu’Agastya Nanda est le petit-fils d’Amitabh Bachchan. The Archies sortira bientôt sur Netflix, dirigé par la réalisatrice polyvalente Zoya Akhtar.