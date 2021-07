La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, est la vie de la fête, partage une photo dans une robe moulante noire sexy

Shah Rukh Khan et Suhana Khan, la fille de Gauri Khan, poursuit actuellement des études supérieures à New York. Au fil du temps, Suhana s’est fait plusieurs amis dans la ville et partage souvent des photos avec eux. Elle a même fêté ses 21 ans à New York avec ses amis.

La fille de SRK est là pour étudier mais elle se laisse souvent aller et fait la fête avec ses amis. Récemment, l’enfant vedette a partagé une photo franche où on peut la voir danser avec un large sourire sur le visage. Suhana est vêtue d’une robe moulante noire à dos bas et ses cheveux tombent magnifiquement sur ses épaules. L’arrière-plan montre une énorme réplique de la lune rouge et donne une ambiance très astronomique à la photo.

En partageant la photo, Suhana a écrit : « Lune rouge basse dans le ciel ».

La photo de Suhana a recueilli plus de 1,2 lakh de likes en seulement deux heures après sa publication. « Cutieeee », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Ahhhhhh tu es magnifique !! » Un troisième utilisateur a commenté : « Tu es magnifique », tandis qu’un quatrième a écrit : « J’aime, j’aime, j’aime ».

La semaine dernière, Suhana a partagé de superbes photos d’elle-même prises pendant l’heure d’or. Sur les photos, on peut la voir portant un débardeur marron associé à un pantalon en cuir noir. Elle a rivalisé son look avec des cheveux dénoués et un sac Louis Vuitton.

Sa meilleure amie Navya Naveli Nanda a laissé tomber un emoji amoureux. Son autre meilleure amie, Shanaya Kapoor a écrit : « ARE U REAL », tandis que Maheep Kapoor a commenté : « Superbe ».

Pour les non-spécialistes, Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant vedette aspire à être acteur tout comme son père. Plus tôt lors d’une interaction avec Vogue India, Suhana avait parlé de la célébrité de SRK.

Elle avait dit : « J’ai réalisé assez tôt que c’était différent pour nous. Mais je n’ai jamais vraiment pensé que mon père était célèbre. Quand j’avais environ cinq ans, il venait me déposer à l’école, et les gens me montraient du doigt et me regardaient. Il n’était pas traité comme le père de Suhana, c’est ce que je voulais. Cela me troublait. Il voulait me serrer dans ses bras et je le repoussais dans la voiture. Je détestais l’attention, cela me rendait très gêné. «