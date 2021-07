La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, affiche son corps tonique alors qu’elle se prépare pour son cours de Pilates

Il n’est pas surprenant que Suhana Khan soit l’une des stars les plus adorées de tous les temps. Ses photos sont appréciées des internautes et ses mises à jour fréquentes permettent à ses fans de rester connectés.

Suhana a profité de ses histoires Instagram aujourd’hui et a posté une photo de sa tenue de Pilates. On peut la voir prendre un selfie miroir. L’enfant vedette portait un short gris et un crop top assorti et l’a associé à des créoles. Elle a ajouté un autocollant à l’histoire qui disait « Pilates Pilates Pilates ».

Récemment, Suhana a partagé une photo d’elle avec un chat sur ses genoux. Sur la photo, elle a les cheveux ouverts et porte un bonnet bleu. On peut la voir vêtue d’un haut beige et d’un pantalon gris. Dans la légende, elle a écrit, « dame chat ».

Voir le post ici-

Sa photo directement du gymnase est également devenue virale il y a quelque temps. Affichant son corps en forme, Suhana portait un soutien-gorge de sport gris avec des leggings marron.

Le roi Khan souhaite cependant que Suhana termine ses études avant de faire ses débuts à Bollywood. « Suhana devrait apprendre à jouer pendant encore trois à quatre ans si elle veut être actrice. Je sais que beaucoup de mes amis de l’industrie pensent que mes enfants devraient commencer à jouer demain. Mais je pense qu’ils ne devraient pas encore commencer à jouer », a-t-il déclaré à Hindustan Times.

Pour les non connaisseurs, Suhana est actuellement aux États-Unis où elle poursuit ses études supérieures. Elle est étudiante à la Tisch School of the Arts de New York. Suhana s’était inscrite au cours en 2019, mais a passé la majeure partie de son année 2020 à Mumbai avec sa famille. Elle avait voyagé dans le pays et était restée avec sa famille pendant le verrouillage induit par Covid-19.