La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, a peur des paparazzis, les internautes l’appellent « bechari »

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, est un talent en herbe, et les fans de King Khan attendent son premier film The Archies avec impatience. Actuellement, Jr Khan tourne son film avec Khushi Kapoor et Agastya Nanda et ils sont revenus du programme de Manali.

Eh bien, il semble que Suhana ne connaisse pas bien ou ne soit pas à l’aise avec la culture des paparazzis. Elle essaie toujours de comprendre comment gérer les taches fréquentes et elle a un peu peur des flashs. Récemment, Suhana a été aperçue à Mumbai. Elle est sortie de la voiture, tandis que les papas l’attendaient pour leur faire face. Dès que Khan s’est retournée, elle les a vus et a été stupéfaite par leur présence. Suhana s’est immédiatement retournée contre eux. Ensuite, Jr Khan s’est dirigé vers un local avec un sourire, et les papas lui ont demandé d’être à l’aise, car ils se rencontreront fréquemment maintenant. L’un des pap disait à Suhana, « Suhana ji rukiye… film abhi aapki aane wali hai. Abhi kis baat ka tension hai? Un autre photographe lui a dit, « Humara chehra yaad kar lijiye dailly milenge. » Cette interaction de

Khan avec des paparazzi est involontairement drôle et les expressions de Suhana vous font rire.

Voir la vidéo





Dès que la vidéo a fait surface sur Internet, de nombreux utilisateurs l’ont trouvée drôle, et certains d’entre eux ont même sympathisé avec le petit Khan. Un utilisateur a déclaré : « Abhi dar rhi hai par adat pad jayega ». Un autre utilisateur a affirmé : « Bechari darr gayi… vous êtes doo grincer des dents mon Dieu… ese kon bolta hn. Un autre utilisateur a plaisanté, « Itna Ganda ignore. » L’un des internautes a ajouté : « Bol raha hai, hamara chehra be yaad kar k rakhiye, roz milain ge.. » Un autre internaute a ajouté : « Hum kyu yaad rakhe ». L’un des fans potentiels de Suhana a ajouté : « Abhi suhana ji camera se utilise pour nhi hui h……..ek baar ho jane do phir dekhna. » The Archies de Suhana est réalisé et produit par Zoya Akhtar, et Reema Katgi a coproduit le film avec Tiger Baby Films. Le film devrait sortir en 2023.